嘉縣議員邱銀海停止夜間警詢 睡警局情緒平靜
嘉義地檢署偵辦嘉縣議員邱銀海遭檢舉傾倒廢棄物、詐領助理費案，今天指揮廉政署南調組及刑事局中打搜索，並帶回邱等14人偵辦，還搜到20幾顆霰彈，正努力尋找槍枝下落；據了解，辦案人員截至晚間尚未釐清核心案情，決定停止夜間詢問，明早繼續對邱做筆錄。
據指出，48歲邱銀海被帶回刑事局中打，並要過夜待明天上午才開始警詢，但他情緒相當平靜，認為自己無辜、應沒事；其餘被告今晚就陸續被移送嘉義地檢署，接受檢方訊問。
檢方接獲檢舉，指邱銀海疑協助承租嘉縣中埔鄉深坑段、護生段兩塊農地，埋入廢棄物，環保單位今配合同步開挖，初步發現大量未分類的塑膠製品、磚瓦等事業廢棄物，各埋了約2公尺深，詳細數量統計中；另也獲報，邱2018年當選嘉縣議員後，疑透過女兒等親友擔任人頭，詐領助理費用，金額待清查。
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