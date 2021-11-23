嘉縣議員邱銀海停止夜間警詢 睡警局情緒平靜

嘉義地檢署偵辦嘉縣議員邱銀海遭檢舉傾倒廢棄物、詐領助理費案，今天指揮廉政署南調組及刑事局中打搜索，並帶回邱等14人偵辦，還搜到20幾顆霰彈，正努力尋找槍枝下落；據了解，辦案人員截至晚間尚未釐清核心案情，決定停止夜間詢問，明早繼續對邱做筆錄。

據指出，48歲邱銀海被帶回刑事局中打，並要過夜待明天上午才開始警詢，但他情緒相當平靜，認為自己無辜、應沒事；其餘被告今晚就陸續被移送嘉義地檢署，接受檢方訊問。