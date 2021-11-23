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假證件買車、製造多斷點 警「土法煉鋼」火速鎖定新店槍手

中央社 / 新北23日電

新北市新店槍擊案，警方查出黃嫌已出境潛逃至中國。警方今天表示，犯嫌有計畫製造斷點，基層警力地毯式搜索尋獲作案車輛，並不眠不休以生物跡證鑑定，才能查出嫌疑人。

新北市警察局新店分局22日上午獲報，45歲何姓男子跌落樓梯，但頸上有2處槍傷，送醫急救不治。警方調查，犯嫌駕車在現場埋伏等待，趁被害人回家時從後面開槍襲擊後逃逸。

警察局長黃宗仁今天參加「新北市警局體訓中心」成立時，接受中央社記者訪問表示，犯嫌有計畫犯案，且製造警方追緝的斷點。雖掌握社區影像以車追人，卻發現犯嫌先用假證件在高雄買轎車後北上犯案。

新店警分局員警全力偵辦，追到新店區環河路的一處路段，卻因附近沒有監視器，再度發生追緝斷點。

黃宗仁說，警方絲毫不放棄且抓緊時間，以「土法煉鋼」方式灑下警網，全面地毯式搜查與比對車號，昨傍晚終於在環河路某賣場內停車場，尋獲作案後棄置的車輛。

黃宗仁說，除追查確認犯嫌徒步離開停車場，搭計程車逃往台北市萬華區方向，並企圖以多次變裝及換搭計程車製造斷點。為確認犯嫌身分，鑑識員警採集車上毛髮、皮屑等生物跡證送請鑑定，連夜鎖定黃姓犯嫌。

警方多管齊下追緝，調查黃嫌於台北市萬華區龍山寺公園棄置做案衣物，也查出他是高雄當地治安人口，但他已經搭22日下午的飛機離境，潛逃到中國廈門。警方並在桃園機場航廈聯外道路水溝，找到疑犯案用的槍枝。

市長侯友宜今天在體訓中心致詞說，警方偵辦重大刑案全力以赴，無論槍擊案或毒品，都可不眠不休往前衝。這陣子中和警分局的勇警攔查酒駕，被騎士拖行百米仍不鬆手；蘆洲員警查緝贓車，擔心失控波及無辜而緊抓贓車方向盤，卻讓自己傷痕纍纍，警方無私維護治安令人感動。

黃姓男子身分遭起底，綽號「勇仔」，是高雄著名小混混，疑遭人吸收重金聘請擔任槍手。記者翁至成／翻攝
黃姓男子身分遭起底，綽號「勇仔」，是高雄著名小混混，疑遭人吸收重金聘請擔任槍手。記者翁至成／翻攝

警察 槍擊

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