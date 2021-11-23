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嘉縣議員遭控埋廢棄物又詐助理費 搜索時驚見20幾顆霰彈

聯合報 / 記者林伯驊莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣議員邱銀海涉毆打縣府環保局稽查員，本月初才被起訴，嘉義地檢署先前就另獲檢舉，指他涉入違法傾倒廢棄物、詐領助理費，分別指揮刑事局中打及廉政署南調組偵辦，今天先後搜索邱的服務處、縣議會休息室等地，竟還查獲20幾顆霰彈槍子彈，正深入追查，共帶回邱等14人偵辦。

據了解，檢方原鎖定偵辦廢清法、詐領助理費案，不料在住處驚見20幾顆子彈，為裝填在霰彈槍的，讓辦案人員不敢大意，但邱的家中沒發現槍枝，另積極追查槍枝下落。

據調查，邱銀海涉透過人頭承租嘉縣中埔鄉深坑段、護生段兩塊農地，埋入廢棄物，縣府環保局今配合檢警同步開挖，初步果然發現，兩塊土地都埋了大約2公尺深，有大量未分類的塑膠製品、磚瓦等事業廢棄物，詳細品項、數量仍估算中。

檢廉另查出，邱銀海2018年當選嘉縣議員後，卻疑透過女兒擔任人頭助理，來詐領助理費用，詐領的時間、金額清查中。

檢方今天指揮刑事局中打、廉政署南調組先搜索邱銀海住處、服務處，接著為詐領助理費，特地帶他前往縣議會，搜他的議會休息室、黨團辦公室，不過邱很少使用休息室，裡面很空，辦案人員扣得文書資料。

檢廉警今下午帶回邱銀海、邱的女兒等14人，由警方、廉政官分頭製作筆錄中，預計夜間才會陸續移送嘉義地檢署訊問，全案朝違反廢棄物清理法、利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪嫌偵辦。

48歲邱銀海曾任2屆中埔鄉民代表，2018年轉戰嘉縣議員，成功選上。

嘉義縣府環保局今天配合檢方同步開挖農地，發現有事業廢棄物。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣府環保局今天配合檢方同步開挖農地，發現有事業廢棄物。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣議員邱銀海（右二）今天遭搜索。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員邱銀海（右二）今天遭搜索。記者莊祖銘／攝影

廢棄物 嘉義 槍枝

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