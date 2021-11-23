新北警破陸上最大宗毒品案 查獲1172塊海洛因磚

中央社 / 新北23日電

新北市警方破獲陸上最大宗海洛因毒品案，共查獲外包裝印有「雙獅地球標、一帆風順」字樣的海洛因磚1172塊，重達439.5公斤，初估市價逾20億元，並逮獲販毒集團成員共7名。

新北市政府警察局刑事警察大隊、林口分局上月底在泰山區某倉庫內查獲逾400公斤海洛因磚，外包裝印有「雙獅地球標、一帆風順」等字樣，為東南亞地區知名海洛因品牌，毒品藏於進口木材內入關，警方不敢大意，積極溯源查緝。

新北市政府警察局今天發布新聞稿指出，在新北地檢署指揮下，新北警方與內政部警政署保安警察第三總隊、內政部警政署航空警察局及內政部警政署刑事警察局，共同破獲台灣陸上最大宗海洛因毒品案。

警方明天將在板橋區的市警局本部舉行破案記者會，由行政院長蘇貞昌主持，會中並將頒獎表揚有功人員。

警察 毒品

延伸閱讀

永平高中46幅畫接棒 新北「烏非茲美術館」第二年開展

新北市府樓頂停機坪搶先曝光！ 360度環繞美景一覽眾山

內政部再解釋：「有犯罪紀錄者」 車內危險物品才註記

月領3000元 新北今年青年租金補貼受理到11月底

相關新聞

嘉縣議員邱銀海停止夜間警詢 睡警局情緒平靜

嘉義地檢署偵辦嘉縣議員邱銀海遭檢舉傾倒廢棄物、詐領助理費案，今天指揮廉政署南調組及刑事局中打搜索，並帶回邱等14人偵辦，...

影／提供店員必要防衛性器具 徐國勇推薦：可配辣椒水

桃園超商店員命案後，大夜班職員人身安全引發關注。行政院長蘇貞昌今在治安會報中裁示，盼政府協助強化超商自我防衛能量，包括提...

嘉縣議員遭控埋廢棄物又詐助理費 搜索時驚見20幾顆霰彈

嘉義縣議員邱銀海涉毆打縣府環保局稽查員，本月初才被起訴，嘉義地檢署先前就另獲檢舉，指他涉入違法傾倒廢棄物、詐領助...

前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

疑受人教唆、連開4槍「行刑式」槍決的黃姓槍手，警方經一整日追查，昨天深夜近11時許終於識別出他身分，才正要去抓人，赫然發...

槍手逃大陸住防疫旅館 刑事局請求公安協查尚未獲回覆

經營咖啡豆生意何姓男子昨天在新北市新店區遭槍殺，涉案黃姓槍手當天中午潛逃大陸廈門，入住防疫旅館。刑事局今天上午接獲新北警...

蔡總統兩度就職都提社會安全網 人權協會：空頭支票！

蔡英文總統2016年上任表示「強化社會安全網是新政府要承擔的事」，2020年連任表示「要把社會安全網的漏洞補起來」，治安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。