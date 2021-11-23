新北警破陸上最大宗毒品案 查獲1172塊海洛因磚

新北市警方破獲陸上最大宗海洛因毒品案，共查獲外包裝印有「雙獅地球標、一帆風順」字樣的海洛因磚1172塊，重達439.5公斤，初估市價逾20億元，並逮獲販毒集團成員共7名。

新北市政府警察局刑事警察大隊、林口分局上月底在泰山區某倉庫內查獲逾400公斤海洛因磚，外包裝印有「雙獅地球標、一帆風順」等字樣，為東南亞地區知名海洛因品牌，毒品藏於進口木材內入關，警方不敢大意，積極溯源查緝。

新北市政府警察局今天發布新聞稿指出，在新北地檢署指揮下，新北警方與內政部警政署保安警察第三總隊、內政部警政署航空警察局及內政部警政署刑事警察局，共同破獲台灣陸上最大宗海洛因毒品案。

警方明天將在板橋區的市警局本部舉行破案記者會，由行政院長蘇貞昌主持，會中並將頒獎表揚有功人員。