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男疑債務糾紛被擄至摩鐵 桃園警深夜攻堅逮6人5槍
桃園市蔡姓商人疑與人有債務糾紛，昨天下午遭林姓男子等6名黑幫成員衝入店內開槍，便上車談判，隨後被載走；員工見狀馬上報案；警方循線查出人被帶至新北一家摩鐵，專案小組今天凌晨攻堅，將集團成員一網打盡，又在作案用車上查獲5把上膛的改造手槍、開山刀、防彈背心及毒品，詢後全案依擄人勒贖、槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。
中路派出所昨天18時50分接獲茶店員工報案，稱有歹徒持槍入店，朝沙發上開一槍，並以債務問題為由將蔡姓男老闆帶上車談判；桃園警分局偵查隊與中路派出所隨即組成專案小組，追查嫌犯逃逸方向，並報請檢方指揮偵辦。
據悉，歹徒分乘兩輛車，一行人由桃園區先開至新北市林口一帶，將其中一輛白色轎車停放在停車場，再共乘另一輛黑色轎車將蔡男帶至萬里一帶的汽車旅館，且為規避警方追緝，還派成員之一的楊姓男子（33歲）駕車持續繞行周邊高速公路，以此吸引員警注意力；林男（30歲）為首的5名成員則將蔡男帶進汽車旅館房間，並撥電話要求蔡男友人代為償還。
專案小組掌握歹徒行蹤後，通報新北市金山分局協助，聯合專案小組於今天凌晨3時許兵分二路，一路追車，一路至旅館攻堅，成功將林男等6名嫌犯逮捕到案；蔡男被安全救出，僅頭部有輕微傷勢。
警方搜索白轎車時，在副駕駛座下查獲上膛改造手槍5把、子彈30發，車內還找出3把開山刀、1支球棒、2副防彈背心、辣椒噴罐及毒品安非他命及咖啡包一批。
據了解，林男等人有天道盟、洪門及地方角頭背景，到案後對案情避重就輕，僅稱蔡男欠債3至5百萬元；蔡男則稱，曾和對方合夥開過當鋪，但並沒有欠錢。全案警詢後依擄人勒贖、槍砲、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，細節仍在調查釐清。
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