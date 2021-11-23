前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

疑受人教唆、連開4槍「行刑式」槍決的黃姓槍手，警方經一整日追查，昨天深夜近11時許終於識別出他身分，才正要去抓人，赫然發現黃嫌早已搭下午的飛機離境，逃之夭夭。警方調查黃嫌是高雄人、有多筆前科，由於昨天凌晨他開車特地從高雄北上犯案，因此懷疑黃嫌被人指使，執行「槍殺」的機率大幅提高。

據了解，黃嫌（34歲）是高雄著名小混混，綽號「勇仔」，長年混跡在前金、三民、鳳山一帶，是當地治安人口，有毒品、賭博、竊盜、過失傷害等前科；案發後他的過往遭起底，17歲時因吸食毒品被逮，24歲時因經營賭場被抄，25歲時在外兜售K他命，趁買家上廁所時，把對方包包內的59萬現金搶走，騎車逃逸，被判4個月有期徒刑。

由於黃男未婚，長期在外鬼混、居無定所，身形精實，做事大膽又有江湖義氣，更無幫派註記背景，警方懷疑有心人士看上黃嫌，將他吸受後重金聘請，給槍後請他擔任槍手，射殺目前從事咖啡買賣的何姓男子（45歲），何2015年曾與胞兄涉製作大麻被查獲，警方尚在釐清黃為何會鎖定何犯案。