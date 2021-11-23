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前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

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前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

疑受人教唆、連開4槍「行刑式」槍決的黃姓槍手，警方經一整日追查，昨天深夜近11時許終於識別出他身分，才正要去抓人，赫然發現黃嫌早已搭下午的飛機離境，逃之夭夭。警方調查黃嫌是高雄人、有多筆前科，由於昨天凌晨他開車特地從高雄北上犯案，因此懷疑黃嫌被人指使，執行「槍殺」的機率大幅提高。

據了解，黃嫌（34歲）是高雄著名小混混，綽號「勇仔」，長年混跡在前金、三民、鳳山一帶，是當地治安人口，有毒品賭博、竊盜、過失傷害等前科；案發後他的過往遭起底，17歲時因吸食毒品被逮，24歲時因經營賭場被抄，25歲時在外兜售K他命，趁買家上廁所時，把對方包包內的59萬現金搶走，騎車逃逸，被判4個月有期徒刑。

由於黃男未婚，長期在外鬼混、居無定所，身形精實，做事大膽又有江湖義氣，更無幫派註記背景，警方懷疑有心人士看上黃嫌，將他吸受後重金聘請，給槍後請他擔任槍手，射殺目前從事咖啡買賣的何姓男子（45歲），何2015年曾與胞兄涉製作大麻被查獲，警方尚在釐清黃為何會鎖定何犯案。

據悉，黃嫌受聘為槍手後，先用假證件在高雄買下銀色豐田轎車，隔天驅車直上新北市新店區山上別墅，鎖定目標後下手，連開4槍擊斃，接著再依「上頭指示」的計畫逃逸；警方不排除此案是因毒品交易糾紛引起，案情仍在積極釐清。

黃姓男子身分遭起底，綽號「勇仔」，是高雄著名小混混，疑遭人吸收重金聘請擔任槍手。記者翁至成／翻攝
黃姓男子身分遭起底，綽號「勇仔」，是高雄著名小混混，疑遭人吸收重金聘請擔任槍手。記者翁至成／翻攝
黃姓男子身分遭起底，綽號「勇仔」，是高雄著名小混混，疑遭人吸收重金聘請擔任槍手。記者翁至成／翻攝
黃姓男子身分遭起底，綽號「勇仔」，是高雄著名小混混，疑遭人吸收重金聘請擔任槍手。記者翁至成／翻攝
黃姓男子疑遭人吸收，被重金聘請擔任槍手，昨日埋伏在死者家門外逾1小時，連開4槍將他擊斃。記者翁至成／翻攝
黃姓男子疑遭人吸收，被重金聘請擔任槍手，昨日埋伏在死者家門外逾1小時，連開4槍將他擊斃。記者翁至成／翻攝

毒品 賭博 幫派

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