桃園駭人火焚「無臉屍」命案 檢警追出毒友毀屍滅證

桃園日前傳出駭人「無臉屍」命案，黃姓男子死後遭火焚到五官難以辨認，遺體更是腫脹腐爛爬滿蛆，檢警一度懷疑是凶殺，事後查出戴姓、樓姓男子和黃一起吸毒，見黃用藥過量死亡竟焚屍滅證，排除殺人動機後，偵結依轉讓禁藥致人於死、毀棄屍體等罪嫌起訴戴、樓。

檢警調查，戴（44歲）、樓（26歲）今年7月22日一起到黃男（41歲）位於觀音區住處聚會，戴主動拿出1包海洛因提供給黃施用，黃用完就在房間休息，未料隔天清晨5點多，黃因施用海洛因過量導致嗎啡中毒，突然失去呼吸心跳，被發現時已經手部發黑。

戴、樓明知黃用毒過量死亡，卻害怕一起吸毒被警方查獲面臨牢獄之災，不但沒叫救護車爭取救援時間，反而謀議毀屍滅跡。23日一早10點多，戴、樓先是向不知情友人借了1輛車，回程加油時順道買了2瓶汽油，再拿布包裹黃遺體塞進後車廂。

樓並開車到觀音區玉林路段一處廢棄的鐵皮屋，2人協力將遺體搬出後車廂並潑灑汽油點燃，焚屍後隨即逃逸。

時隔多日因現場傳出惡臭，附近民眾查看驚覺竟有1具屍體，且已浮腫爬滿蛆，由其臉部遭火焚幾乎無法辨識，經警方採集指紋，才確定這起駭人無臉屍命案的身分，初期一度懷疑遭人殺害，經掌握黃男生前交友對象，認為戴、樓涉有重嫌陸續逮捕。

戴、樓落網後堅稱沒有殺人，表示當時一起聚會吸毒，沒想到黃因吸食海洛因過量致死，又害怕涉毒案件曝光，才決定一起燒毀屍體企圖滅證；當時出借車輛的友人也說，戴、樓還車時，車內有明顯的汽油味，卻不知他們載遺體去焚燒。

檢警同步查扣2人的對話紀錄、監視器畫面，並有黃男解剖報告佐證；檢方認為，海洛因對人體有害眾所周知，施用致死也時有所聞，可見戴客觀上得以預見，並無不能注意，其轉讓海洛因行為和黃死亡結果間有因果關係。