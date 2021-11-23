聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑幫假冒正妹騙投資 小弟上班遲到棒打屁股執行家法
竹聯幫仁堂育仁會副會長史姓男子涉嫌組詐騙集團，用正妹照上網交友誘使男性被害人投資，收款不出金，向23人騙得4千萬元；刑事局拘提史等14人依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌移送，檢方聲押史獲准，其餘3至8萬元交保。
警方調查，30歲史男原是育仁會組長，因涉率眾殺人未遂、聚眾鬥毆，去年7月被查獲收押，年底起訴，今年5月羈押期滿後升副會長。
史管理嚴格，有詐團成員稱因上班遲到、提早下班或工作時打私人電話，被棒打臀部「執行家法」，警方搜出6支塑膠製「家法棍」，也搜到史「升官」後獲友人贈送的文昌筆。
他去年5月起在台北市內湖區某商辦大樓租辦公室設機房，指揮成員透過Tinder、探探交友，將被害人拉進LINE、微信的投資群組，慫恿投資期貨、黃金、美金等，指示匯款到人頭戶；初期少量出金，待被害人高額投資後斷絕聯繫。
刑事局偵四大隊第一隊追查，史被押後，成員轉移陣地行騙至今年3月，鎖定犯嫌住處及新北市某茶行、修車廠聚點搜索，今年5月拘提4名車手，上月拘提2名車手頭，前天再拘史及7名機手。史稱對詐騙不知情，但有犯嫌坦認行騙。
警方查出，被害人有工人、大學生、上班族、科技從業人員，新竹科學園區1名工程師被騙5百萬元最多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言