黑幫假冒正妹騙投資 小弟上班遲到棒打屁股執行家法

竹聯幫仁堂育仁會副會長史姓男子涉嫌組詐騙集團，用正妹照上網交友誘使男性被害人投資，收款不出金，向23人騙得4千萬元；刑事局拘提史等14人依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌移送，檢方聲押史獲准，其餘3至8萬元交保。

警方調查，30歲史男原是育仁會組長，因涉率眾殺人未遂、聚眾鬥毆，去年7月被查獲收押，年底起訴，今年5月羈押期滿後升副會長。

史管理嚴格，有詐團成員稱因上班遲到、提早下班或工作時打私人電話，被棒打臀部「執行家法」，警方搜出6支塑膠製「家法棍」，也搜到史「升官」後獲友人贈送的文昌筆。

他去年5月起在台北市內湖區某商辦大樓租辦公室設機房，指揮成員透過Tinder、探探交友，將被害人拉進LINE、微信的投資群組，慫恿投資期貨、黃金、美金等，指示匯款到人頭戶；初期少量出金，待被害人高額投資後斷絕聯繫。

刑事局偵四大隊第一隊追查，史被押後，成員轉移陣地行騙至今年3月，鎖定犯嫌住處及新北市某茶行、修車廠聚點搜索，今年5月拘提4名車手，上月拘提2名車手頭，前天再拘史及7名機手。史稱對詐騙不知情，但有犯嫌坦認行騙。