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球棒註記救治安？藍委批徐國勇畫錯重點

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

全國治安問題頻傳，內政部長徐國勇昨要求警察，攔檢幫派分子車輛發現放有球棒等危險物品要註記在警用行動電腦，作為未來院檢偵審參考。國民黨立委賴士葆質疑，徐國勇畫錯重點，把棒球棍拿來當祭旗，好像作秀一般，要讓外界覺得政府動起來，以為這樣治安就會好起來，這樣就可以讓遭刺死的蔡姓超商店員父母要回公道嗎？

藍委葉毓蘭也直批，這是徒增警察業務的爛方法，有問題的怎麼會是工具，難不成體育用品店現在賣的都是違禁品？請政府不要只會提出「註記攜帶球棒的駕駛」這種令人啼笑皆非的解決辦法，下次是不是要把球棒、高爾夫球杆也都植入晶片？

超商店員命案，蔡英文總統臉書被灌爆，賴士葆說，蔡總統臉書昨天總算四平八穩發表關切重點，過去關心拜登家的狗死掉，不關心很多國人染疫喪生，被砲轟之後才出面表態。蔡政府整個腦子只有公投宣導，無暇顧及其他。

賴士葆指出，有關幫派組織暴力犯罪橫行、夜間工作者的保護，還有精神病患者的關懷照顧等問題早已存在，執政快要6年，卻沒有積極具體的做出績效，最近暴力頻傳，還在談要補社會安全網的漏洞，只因這些攸關民眾福祉的政策和法案不是蔡政府的優先考量，只有攸關意識形態的案子才是。

賴士葆提到，評論超商店員被刺死事件，衛福部長陳時中還說，讓別人戴起口罩不是超商店員的責任，責任在警察單位。看到這樣的報導，超商蔡姓店員的父母是不是會崩潰自責，不該把孩子教育得如此盡責守法以至於賠上自己的生命？蔡父說兒子很認真工作，為了一個口罩命就沒了，希望社會還他們公道。

圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

賴士葆 警察

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