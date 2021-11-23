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註記球棒解決球棒滋事 鄭麗文：放車上憑什麼處罰？
近日全國社會暴力傷人、殺人事件頻傳，內政部長徐國勇要求警察，攔檢幫派分子車輛時若發現放有球棒等危險物品要註記，作為未來院檢偵審參考。國民黨立委鄭麗文今批評，台灣人民到底要容忍這些讓人頭痛的官員到哪一天？
鄭麗文表示，依社維法規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械或其他危險物品，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但實務上法官經常裁定不罰，因駕駛沒有出示或拿來恐嚇，「放在車上憑什麼處罰」？
「只要有心什麼都可以變凶器，重點是犯罪的人不是無辜的物品」。鄭麗文說，註記完全沒法律效果，註記1個月後拿來犯案，如何連結當初帶球棒是預謀？部長要求基層員警註記，歹徒不會害怕，只會徒增員警負擔。
對於桃園市長鄭文燦建議把大夜班值班員工增加為兩人，鄭麗文也質疑，20個人值班都不能對付持刀持槍的匪徒，更何況是兩個人值班，鄭文燦這個提議是認真的嗎？
鄭麗文批評，端午連假高速公路塞車，交通部長表示「那就把車擋在入口」；年輕人買不起房，央行總裁表示「我也是40歲才首購」；暴徒用球棒滋事；內政部長表示「那就註記有帶球棒的」，終於見識蔡政府頭痛醫頭、腳痛醫腳神邏輯。
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