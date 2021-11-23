車載球棒要註記 王婉諭：治標不治本加重基層警負擔

暴徒持球棒逞凶鬥毆事件頻傳，內政部長徐國勇昨要求警察，攔檢幫派分子車輛發現放有球棒等危險物品要註記在警用行動電腦，作為未來院檢偵審參考，引發各界熱議。時代力量立委王婉諭今批評，政府不要等到社會事件後，才說要提升相關措施，「不只治標不治本，甚至根本是加重基層員警的負擔。」

對於註記球棒一事引發譁然，徐國勇事後補充說明，該項政策是針對有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者才會予以註記，一般民眾進行運動並不會被註記。但王婉諭質疑，有這些犯罪前科的人，不是本來就應該在警政系統註記嗎？不然基層員警是如何得知他們有暴力、詐欺、地下錢莊，或是幫派背景組織？「這樣的政策難道不是畫蛇添足嗎？」

王婉諭說，可以拿來做攻擊行為的物品百百種，球棒要註記的話，高爾夫球桿、撞球桿、啞鈴等要不要註記？「問題根本不在施暴的工具，而是犯罪人的行為」。