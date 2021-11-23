【重磅快評】球棒是冤枉的！

連續發生球棒傷人的治安事件，內政部長徐國勇於是提出若臨檢發現車上放了球棒，警方就會註記在行動電腦。一時罵聲四起。

徐國勇的話引發爭議後，他昨晚補充說明，當警方臨檢發現車內有刀械、球棒或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景，才會被註記；一般民眾不用擔心。

徐國勇常發驚人之語，以內政部長之尊就要變成全國基層員警得遵循的政策。這些政策到底評估過效果嗎？看來更像部長靈光乍現的點子，這樣的決策品質，比球棒更具危險性。

球棒何辜，傷人何需非球棒不可？換成鐵橇、機車大鎖、高爾夫球桿，放在逞兇鬥狠之人手中，「工具」就會成為「凶器」。那麼，警察要盤查的「凶器」可多了。還是根本要全國禁止販賣，永絕後患？

由此事的導火線、瑪莎拉蒂擦撞圍毆事件來看，根本的原因在於，為何因行車糾紛引起的「路怒症（road rage）」，會演變成毆人重傷？此事竟然可以在網路延燒一周，網友四處出征，讓惡少父親的工廠評價變成負評，由此進貨的網紅 ，也得因眾怒而立馬下架商品，美國盛行的「取消文化」也在台灣發威。

更深一層看，這是惡少與友人的仗富欺人，貧富差距愈大的台灣社會「仇富」情結愈深；再者，台中警方卻又縱放，未依現行犯移送、錯誤告知被害人家屬「只能告一人」，荒腔走板、有意無意「護航」行徑，終使怒火反噬，分局長記過、二警官調職。

「仇富、特權、護航」，才是引發眾怒不熄的關鍵字，並不是「球棒」。