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新店槍手在廈門防疫旅館隔離 警通知大陸協助引渡
新北市新店區某山上別墅，昨天發生連開4槍的「行刑式」槍擊案，震驚全台社會，警方經過一整天漏夜查緝，今早證實開槍殺人的黃姓槍手已經逃離台灣，搭機落腳中國廈門，並表示凌晨就通知刑事局協助引渡黃男。據了解，黃男目前在廈門某隔離旅館防疫中，而槍手昨天搭機的班次也曝光，他中午12點至桃機第2航廈報到後，搭下午2點4分的廈門航空出境。
32歲黃姓男子昨天一早開車上新店區花園一路二段山上別墅，早上6點半將車停在45歲何姓死者家門旁30公尺埋伏，趁他載完女兒上學獨自返家時，從死者後面尾隨，連開4槍殺死何男。
警方獲報後，馬上組成專案小組，整合新北市警察局、新北市刑大、新店分局等動員近百人，但由於該殺人案是計畫性犯案，黃姓槍手頻頻設斷點，讓警方一度無法釐清犯嫌去向，僅推斷他大約175公分、身形精實，頭戴鴨舌帽、黑口罩等特徵。
警方大動作調閱監視器，昨天下午6時許發現黃姓槍手將犯案車輛遺棄在新店IKEA的停車場，經過鑑識小組採集指紋後，終於辨識出槍手身分。
警方昨天深夜知悉槍手已搭機離境，立刻跟對岸公安聯絡，今天早上開記者會表示，將全力查緝槍手到案。
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