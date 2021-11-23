4歲兒說媽媽吸安他聞到 母害兒生長遲緩被訴

39歲婦人小娟（化名）因長期吸毒，被社會局列為高風險人口，去年她被送看守所觀察勒戒時，醫護人員採集她4歲兒子毛髮檢驗，結果驗出安非他命陽性反應，且濃度為直接吸食長期才有的濃度，致男童智力低、動作遲緩、專注度差，小娟否認給兒子吸安，但男童稱「媽吸食跑出的煙霧，我聞到後就流鼻水並暈倒」，台中地檢署今天依傷害、妨害幼童發育等罪將小娟起訴。

婦人小娟供稱與4歲兒子住在一起，但辯稱「我沒有給兒子吸食甲基安非他命，有可能是兒子自己拿她服用的利他能（安眠藥）藥物吞食」。

但4歲男童（由社會局安置中）證稱「媽媽會拿玻璃球（吸安工具）給我把玩，並於媽媽使用打火機點燃玻璃球時，因我在後方觀看，我就吸食到玻璃球洞內跑出的煙霧，我聞到後就流鼻水並暈倒，媽也未曾帶我就醫」。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，小娟被列為吸毒高風險人口，去年7月經送台中看守所觀察勒戒時，她的4歲兒子被檢驗出呈甲基安非他命、安非他命陽姓反應，且甲基安非他濃度高達38922pg／mg 、安非他命濃度為1340pg／mg。

4歲男童經診斷鑑定出智力商數中低程度、好動且精神易亢憤、細動作部分發展遲緩、專注度差、語言部分發展遲緩等傷害。男童體內所驗得的甲基安非他命濃度，為直接吸食且長期吸食者才有的濃度，被害人發育遲緩主要原因為甲基安非他命長期且直接吸食的暴露等事實。