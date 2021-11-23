新店咖啡豆商遭近距離狙殺 與新北近年槍殺手法雷同

新北市新店區45歲咖啡豆進口商何姓男子，昨天早上近8時許，遭兇嫌於花園一路住處外埋伏，以近距離開槍狙殺方式，從後連開4槍斃命。案發後兇嫌駕車逃逸，並兩度變裝穿著帽T，轉乘計程車逃往桃園機場疑似搭機「出境」。警方隨後於航廈聯外道路水溝內起獲疑似做案槍枝，刑事鑑識中心連夜進行鑑識比對研判應為涉案槍枝可能性很大，目前專案小組正持續追緝犯嫌到案。

資深刑警表示，這幾年台灣發生多起槍殺案件，犯案手法、方式幾近雷同，共通點都是因利益而買兇殺人，找來與對方互不相識的槍手，再依死者平常生活作息，進而埋伏、尾隨，再伺機近距離開槍狙殺的方式，將被害人射殺致死，犯案後兇嫌皆如人間蒸發消失難追。

2016年07月20日晚間8時許，時為新北市蘆洲區保佑宮主委劉保生（綽號空保、蘆洲角頭），為慶祝王爺翌日誕辰，於廟前廣場設宴招待信眾。未料，當晚宴席進行一半，突悄悄的出現1名身穿深色衣褲的男子，走靠至空保身後，朝著心臟處開射1槍，見空保中彈跌坐倒地再連補3槍，導致空保傷重當場死亡。

現場賓客驚嚇四處奔逃，慌亂中槍手見有人捕追，邊逃再連開數槍示警，過程中擊中陳姓義工，子彈貫穿右胸送醫急救；混亂中槍手則趁機從巷子逃跑，最後消失在柳堤公園。案經轄區警偵辦，發現空保疑因土地建案與人結怨致死，雖檢警迅速掌握槍手身分，但槍手疑似案發後既潛逃中國大陸至今仍未落網。

2018年02月23日凌晨2時55分淡水角頭陳文忠，開車到新北市淡水區新春街，準備接24歲的陳姓未婚妻出門，卻在駕駛座等候時，遭尾隨多日的槍手，騎乘機車靠至駕駛座旁，短短3秒鐘，朝駕駛座玻璃連開8槍，當場造成陳文忠頸、胸、腹部多處中彈命喪槍口。