毒品包裝印「王老吉」！2毒男找2傳播妹同嗨 金山警逮4人
新興毒品包又有新花樣，金山警分局查獲李姓、洪姓2男花9千元找來2名傳播妹吸毒助興，查扣11包盜印有「海賊王」及「王老吉」等圖樣的毒品包，裡面裝的是K他命等毒品，用來吸引年輕人食用。警方訊後將2男依毒品罪嫌移送偵辦；2年輕傳播妹則採尿送驗，都坦承來陪吸毒助興。
金山警分局接獲線報，都30多歲的李、洪姓男子經常在野柳某民宅吸毒，警方進行搜蒐調查，發現李男長期染有施用三、四級毒品惡習，與洪男一起購買毒品K他命、毒品咖啡包，19日向基隆地方法院申得搜索票搜索住處。
金山警分局偵查隊長陳文雄今天說，現場查獲李姓、洪姓2男，及蔡姓、林姓2名傳播妹，起獲並起獲K他命2包、咖啡咖啡包11包等證物，毒品咖啡包印有時下流行的「海賊王羅賓」及「王老吉」等圖樣，吸引年輕人食用，訊後依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。
警方說，2名傳播妹都在25歲上下，2女被帶回偵訊，2女供稱和2男並不認識，而是對方花9千元請她們到場一起吸毒助興，都有承認使用，警方已採尿送驗函送偵辦。
金山警分局長林詮峰表示，新興毒品除種類日新月異外，毒販也喜歡用流行文化做為包裝，以吸引涉世未深的少年施用，在此呼籲民眾如有發現子女或親友持有疑似不明包裝之毒品，請主動和警方聯絡，以防制毒品危害，避免青少年沉淪。
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