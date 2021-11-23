毒品包裝印「王老吉」！2毒男找2傳播妹同嗨 金山警逮4人

新興毒品包又有新花樣，金山警分局查獲李姓、洪姓2男花9千元找來2名傳播妹吸毒助興，查扣11包盜印有「海賊王」及「王老吉」等圖樣的毒品包，裡面裝的是K他命等毒品，用來吸引年輕人食用。警方訊後將2男依毒品罪嫌移送偵辦；2年輕傳播妹則採尿送驗，都坦承來陪吸毒助興。

金山警分局接獲線報，都30多歲的李、洪姓男子經常在野柳某民宅吸毒，警方進行搜蒐調查，發現李男長期染有施用三、四級毒品惡習，與洪男一起購買毒品K他命、毒品咖啡包，19日向基隆地方法院申得搜索票搜索住處。

金山警分局偵查隊長陳文雄今天說，現場查獲李姓、洪姓2男，及蔡姓、林姓2名傳播妹，起獲並起獲K他命2包、咖啡咖啡包11包等證物，毒品咖啡包印有時下流行的「海賊王羅賓」及「王老吉」等圖樣，吸引年輕人食用，訊後依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

警方說，2名傳播妹都在25歲上下，2女被帶回偵訊，2女供稱和2男並不認識，而是對方花9千元請她們到場一起吸毒助興，都有承認使用，警方已採尿送驗函送偵辦。