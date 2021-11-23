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影／為月入6萬當起販毒小蜜蜂 輪胎、機油都是毒品代號

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在今年初透過網路巡邏，發現毒販以「輪胎、機油」為暗語，警方掌握運毒小蜜蜂是林姓男子，查出上手是洪姓男子，檢警偵搜時，洪為躲避查緝，每個月搬家，藏身北屯、南屯、烏日，全案在今年7月間收網抓人，帶回洪、林，林辯稱為了每月賺6萬收入，才會從事不法，全案已在本月初由台中地檢署偵結，依毒品危害防制條例罪嫌起訴。

台中市刑大偵五隊在今年3月間網路巡邏時，發現有毒販利用「輪胎、機油」為交易暗語，經埋伏蒐證後，先掌握販毒小蜜蜂林姓男子（27歲）的身分，接著警方繼續蒐證販毒事證，發現林運送的K他命、毒咖啡包，都是由洪姓男子（26歲）提供，而洪為了躲避查緝，每個月都會變更落腳處，北屯、南屯、烏日都是洪藏身地點。

警方先在今年3月間，抓回林姓男子後，再蒐證4個月，順利搜索逮回洪姓男子，全案查扣少量K他命（重7.62克）及毒品咖啡包1包、現金6萬元、手機、點鈔機等贓證物，警方搜索時，洪的電腦有販毒廣告以及指揮小蜜蜂販毒的訊息，

警方發現，洪為了求「發大財」，還到知名廟宇求金雞，甚至在客廳財位擺一公一母貔貅求財運，更在貔貅旁的紅紙上寫著「事業順遂、出入平安、買車買房，家和萬事興」、「金光一氣、貔貅翱翔、進財進寶、利路亨通」等願望，但事與願違，最後還是因從事販毒不法而落網。

全案警詢時，洪對案情避重就輕，不願透露旗下的其他小蜜蜂，也不願透露交付毒品的上手，而林辯稱，因為運毒讓他每月收入6萬元，覺得好賺才會加入，全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，並擴大追查上下游共犯，檢方在本月初偵結，起訴2人。

台中市刑大呼籲，販毒戕害國民身心健康，刑責又重，販毒集團利用網路通訊軟體之便，招募小蜜蜂及攬客，民眾勿因一時貪念鋌而走險，一定要遠離毒品，勇於向毒品說不。

台中市警局說，未來將持續不鬆懈努力查緝不法，強力打擊毒品犯罪，另亦請民眾如有發現不法情資可向警方報案檢舉，發揮警力民力相互配合的加乘力量，共同維護社會治安，一起為台中市治安打拚。

台中市洪姓男子在網路刊登販毒訊息，召募小蜜蜂送貨，警方搜索時，發現洪住處擺有貔貅、金雞等求財擺件。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在網路刊登販毒訊息，召募小蜜蜂送貨，警方搜索時，發現洪住處擺有貔貅、金雞等求財擺件。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在網路刊登販毒訊息，召募小蜜蜂送貨，警方搜索時，發現洪住處擺有貔貅、金雞等求財擺件。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在網路刊登販毒訊息，召募小蜜蜂送貨，警方搜索時，發現洪住處擺有貔貅、金雞等求財擺件。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，在今年3月間，先帶回運毒小蜜蜂林姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，在今年3月間，先帶回運毒小蜜蜂林姓男子。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在網路刊登販毒訊息，召募小蜜蜂送貨，警方搜索時，發現洪住處擺有貔貅、金雞等求財擺件。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子在網路刊登販毒訊息，召募小蜜蜂送貨，警方搜索時，發現洪住處擺有貔貅、金雞等求財擺件。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，陸續在今年3月、7月帶回涉案林姓、洪姓男子，並查扣毒品、現金、點鈔機、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，陸續在今年3月、7月帶回涉案林姓、洪姓男子，並查扣毒品、現金、點鈔機、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，在今年3月間，先帶回運毒小蜜蜂林姓男子，並查扣車內毒品、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，在今年3月間，先帶回運毒小蜜蜂林姓男子，並查扣車內毒品、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，發現洪姓男子等人利用機油、輪胎為暗語販毒。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵五隊網路巡邏發現販毒訊息，發現洪姓男子等人利用機油、輪胎為暗語販毒。記者陳宏睿／翻攝

毒品 販毒

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