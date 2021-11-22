新店槍擊案！警查獲犯案用豐田轎車 停在IKEA大賣場

新北市新店區花園一路二段某山上別墅今天早上發生槍擊命案，45歲何姓男子早上8時許載完小孩上學後獨自返家，遭不明男子從背後開4槍、後頸中彈，當場斃命，鄰居聽聞槍響後出門查看，發現何男已無生命跡象，經送醫宣告不治。

警方獲悉成立專案小組，經大半天追緝，終於有所突破，今天下午6時許在新店IKEA賣場停車場發現犯嫌作案用的銀色豐田轎車，目前已對車輛進行採證，不會放過任何蛛絲馬跡。

據透露，犯嫌相當狡詐，開槍射殺後就立刻下山，直奔新店IKEA賣場棄車，步行後又不斷變換交通工具；經循線追查，發現犯嫌棄車後，搭計程車往萬華方向逃逸，下車後一度出現在捷運站附近。