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新店帽T男連開4槍擊斃人 逃逸「頻換交通工具」將車遺棄在這

新店槍擊案！警查獲犯案用豐田轎車 停在IKEA大賣場

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區花園一路二段某山上別墅今天早上發生槍擊命案，45歲何姓男子早上8時許載完小孩上學後獨自返家，遭不明男子從背後開4槍、後頸中彈，當場斃命，鄰居聽聞槍響後出門查看，發現何男已無生命跡象，經送醫宣告不治。

警方獲悉成立專案小組，經大半天追緝，終於有所突破，今天下午6時許在新店IKEA賣場停車場發現犯嫌作案用的銀色豐田轎車，目前已對車輛進行採證，不會放過任何蛛絲馬跡。

據透露，犯嫌相當狡詐，開槍射殺後就立刻下山，直奔新店IKEA賣場棄車，步行後又不斷變換交通工具；經循線追查，發現犯嫌棄車後，搭計程車往萬華方向逃逸，下車後一度出現在捷運站附近。

新店警方表示，已布下警網全力追緝犯嫌，有信心捉拿到案。

開槍射殺何姓男子的槍手至今身分未明，警方今日下午6時許終有突破，在新店IKEA賣場停車場發現犯嫌作案用的銀色豐田轎車。記者翁至成／翻攝
開槍射殺何姓男子的槍手至今身分未明，警方今日下午6時許終有突破，在新店IKEA賣場停車場發現犯嫌作案用的銀色豐田轎車。記者翁至成／翻攝
開槍射殺何姓男子的槍手至今身分未明，警方今日下午6時許終有突破，在新店IKEA賣場停車場發現犯嫌作案用的銀色豐田轎車。記者翁至成／翻攝
開槍射殺何姓男子的槍手至今身分未明，警方今日下午6時許終有突破，在新店IKEA賣場停車場發現犯嫌作案用的銀色豐田轎車。記者翁至成／翻攝

IKEA 計程車

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