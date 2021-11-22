警政署全國掃黑 查獲25個非法幫派組織

警政署自15日起啟動全國掃黑行動，共計出動逾3000人次警力，迄今已查獲25個幫派犯罪組織、逮幫派成員182人，並查扣不法金流新台幣3668萬餘元和各式毒品408公斤。

警政署刑事局今天舉行「制暴溯源 刨根組織 斷絕金流」第3次全國同步掃黑專案記者會，包括內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿及台灣高等檢察署主任檢察官鄭鑫宏都到場視察、慰勉。

根據刑事局資料顯示，這次全國性同步打擊幫派犯罪專案行動自15日起迄今，針對幫派犯罪組織所經營賭場、詐欺機房、網路賭博、販賣毒品等場所加強搜查，共出動逾3000人次警力。

同時，查獲25個幫派犯罪組織、幫派成員182人，包含有竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會）、長堂、戰堂、太極堂、天道盟太陽會、四海幫和其他組合犯罪集團。

總計查扣不法金流3668萬餘元，以及各式槍枝13枝和各類毒品408公斤，清剿幫派犯罪有效震懾。

其中，刑事局檢肅幫派份子涉嫌經營詐欺集團案，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，局內詐欺打擊犯罪中心日前彙整165民眾報案專線資料分析發現，有多人遭「Glenber」網站以假投資外匯商品詐騙。

經查發現報案受害人超過上百人，且詐騙金額逾3億元，刑事局過濾追查後，分別於8月底和9月底搜索詐欺集團、轉帳水房和犯嫌住處等15個據點，並拘提治平專案目標陳姓金主、張姓和杜姓幹部等22嫌到案。

警方再溯源追查發現，詐欺集團主嫌為竹聯幫長堂堂主47歲王姓男子（綽號王董），他提供人頭帳戶並取得詐欺分贓款項外，還指派成員到柬埔寨協助境外詐欺機房連絡在台水房、車手提領贓款洗錢。

專案小組於11月17日執行搜索行動，拘提掃黑首要目標王男，以及在台負責洗錢的何男和負責境外聯繫的陳姓男子等3嫌到案，全案依涉違反詐欺、洗錢防制法和組織犯罪防制條例等罪解送台北地檢署偵辦，法院裁定王男等7嫌羈押。

另外，刑事局偵查第一大隊日前破獲、檢肅幫派涉嫌網路賭博和詐欺案，緣起竹聯幫仁堂弘仁會成員24歲陳男涉嫌招募成員經營博弈機房，作為幫派資金來源，經查簽注金額已達1億6000萬元，於11月17日到新北市三重區逮捕陳男等11嫌，並依違反刑法賭博罪、詐欺罪移送並朝組織犯罪偵辦。

刑事局偵查第九大隊於10月底同樣破獲、檢肅幫派涉嫌網路賭博案，不良幫派組合成員涉嫌招募多名成員經營博弈機房，初估其賭博網站流動資金每月超過數億元，警方長期偵蒐後於北市查獲42嫌，並陸續依涉違反賭博罪、組織犯罪防制條例送辦。