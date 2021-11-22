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影／台中男大生遭惡煞圍毆重傷 警全國掃黑查賭抓182人
台中市宋姓男大學生因車禍擦撞遭圍毆重傷，犯嫌涉嫌經營賭博網站。警政署全國掃黑，打擊涉賭的幫派組織，查獲182名幫派分子；內政部長徐國勇今天下午赴刑事局了解成果，要求向上溯源、向下刨根、斷金流，將不法分子繩之以法。
徐國勇說，這些人不叫「棒球隊」，應叫「球棒隊」，因極小糾紛，拿球棍破壞社會秩序，很多與詐欺、博弈集團有牽連，警方全面掃黑嚴加打擊；最近台中、新北、雲林都發生治安事件，有媒體稱好像沒有幫派註記，不過有關集團性、暴力性破壞治安，警政署會予以相關註記，若涉及幫派組織，依組織犯罪防制條例函送。
警政署15日起全國掃黑，鎖定幫派經營的賭場、詐欺機房、網路賭博，查獲竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會）、長堂、戰堂、太極堂及天道盟太陽會、四海幫等25個組織，查扣3668萬元金流，仍在持續行動。
警方調查，竹聯幫仁堂弘仁會成員陳姓男子（24歲）經營「Top」、「金合發」賭博網站，在新北市三重區某社區大樓租屋設機房，今年累積下注1億6千萬元；刑事局偵一大隊第三隊17日搜索、逮捕陳等11人依賭博罪嫌移送，檢方命2萬元交保。
廖姓男子（32歲）則替某賭博網站開發軟體，該網站以「大牛資訊公司」名義在台北市信義區某商辦大樓租辦公室，每月流動數億元賭資；刑事局偵九大隊第一隊懷疑與四海幫海巨堂有關，上月28日搜索，逮捕廖等7名幹部、通知35名員工，檢方依賭博罪嫌命5至50萬元保。
另外，有詐騙集團在柬埔寨設機房，騙國人投資外匯、股票、黃金、能源，4至7月得手數千萬元，竹聯幫長堂堂主王姓男子（47歲）指揮水房、車手集團替機房洗錢；刑事局偵七大隊第三隊8月起陸續查獲王等25人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押7人獲准，其餘3至10萬元交保。
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