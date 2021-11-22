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徐國勇：查獲車上有球棒 警政系統將註記

中央社 / 台北22日電

近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件。內政部長徐國勇今天表示，近來多起「球棒隊」糾紛破壞社會安定，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者也將於警政系統註記。

刑事局今天舉行第3次全國同步掃黑專案記者會，徐國勇致詞時表示，今天掃黑成果豐碩，警政署打擊犯罪不遺餘力，一定向上溯源、向下刨根、斬斷金援，務必將不法份子繩之以法。

話鋒一轉，徐國勇指出，近來台中、新北市和雲林都分別發生「球棒隊」糾紛事件，都是因極小糾紛而破壞社會安定，部分涉案者雖未有幫派註記，但他們以集團性、暴力性從事破壞社會治安行為，警方將不遺餘力加強取締、全面掃黑。

徐國勇提到，未來若遭警方查察發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記，若後續涉及傷害、殺人未遂罪者將移送外，涉及組織幫派者也會以組織犯罪防制條例依法函送。

由於近來所謂「球棒隊」多和電信詐欺或博弈集團有關聯，徐國勇說，警政署長陳家欽也指示所有警察單位將加強取締，若攜帶球棒者因小糾紛引發暴力行為、甚或危及他人生命，也都會嚴加打擊。

徐國勇提到，昨天發生桃園超商店員勸導民眾戴口罩卻遭刺死，令人心痛不已，警察獲報雖迅速於3分鐘趕到現場，傷者仍回天乏術，自己上午和陳家欽開會研議，在以不增加員警服勤時間和負擔為原則下，加強員警超商巡邏密度和見警率勤務。

同時，由警政署指示各個警察單位重新檢視轄區員警巡邏路線等。

戴口罩宣導方面，徐國勇說，將請超商業者在門口張貼醒目告示「進入超商購物請戴口罩」，以及店家歡迎光臨廣播同步增設「防止疫情擴散，請戴口罩」的提醒內容，讓超商店員避免不必要的衝突。

另外，社會安全網部分，衛福部也將社區訪查員從百人增至千人以上；法務部也在做相關研議，很快會有成果。

徐國勇 超商 口罩

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