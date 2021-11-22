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澎湖也見「棒球隊」事件 近日兩起砸車犯案引人驚

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

澎湖也發生「棒球隊」砸車事件！日前在馬公市文山路發生多人持棒砸車案件，警方表示，獲報到場時嫌疑人已全鳥獸散，現場只留下被害人自小客車，車窗、擋風玻璃、車燈等多處遭毀損，也遺留犯案時斷裂木棒球棍。

警方表示，已組成專案小組追查，掌握主嫌、相關人員等資料，已通知涉嫌人等到案，並以刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。經調查砸車事件起因是債務糾紛，許姓嫌犯夥同同夥砸被害人的車。

另一起陽明路上的砸車事件是因行車糾紛引起，警方表示，雖被害人黃女不願追究，但警方仍掌握犯罪車輛，追查、掌握涉嫌人。警方呼籲，刑法妨害秩序罪明定3人以上為聚眾行為，而攜帶凶器或其他危險物品施強暴脅迫、鬥毆者，其刑責可加重二分之一，最重可處7年以下有期徒刑。

澎湖 債務 擋風玻璃

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