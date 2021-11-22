街頭球棒暴力歪風 澎湖驚傳砸車逞凶揮舞威脅

國內近日發生多起球棒砸車案件，這股歪風也吹向澎湖海島，馬公市區接連傳出持球棒砸車或揮舞威脅案，讓用路人心驚驚，馬公警方已組專案小組依法偵辦。

縣警局發布新聞指出，馬公市文山路近日發生多人持球棒砸車案件，警方獲報到場時嫌疑人均已離去，僅見被害人一輛賓士小客車車窗、擋風玻璃、車燈等多處遭毀損，並遺留斷裂木棒球棍，馬公分局隨即組成專案小組追查，並掌握主嫌及相關人員等資料。

經警方調查是因債務糾紛，許姓嫌犯糾眾引發持棒棍砸車，警方取得相關犯罪事證後，已通知涉案人等到案，並以刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。

另外，20日下午一名黃姓女子駕車自西嶼開往馬公，行經馬公東衛路段時，疑因與另名男子發生行車糾紛，男子一路尾隨至馬公陽明路，見黃女等人下車時，持球棒揮舞隨即離去，黃女報案後，警方依黃女提供的涉案車號，通知男子到案，黃女事後雖不願追究，警方仍依社維法裁處。

澎湖警方呼籲，刑法妨害秩序罪明定3人以上為聚眾，而攜帶凶器或其他危險物品實施強暴脅迫、鬥毆者，刑責可加重至1/2，最重可處7年以下有期徒刑，同時大幅提高罰金，且在場助勢者亦有刑責，警方打擊犯罪，保護社會安全的決心不容挑戰，提醒民眾切勿以身試法。