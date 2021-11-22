影／新店槍擊案凶嫌見有小孩未動手 等被害人獨返才開槍

新北市新店區何姓男子今早8點多被鄰居發現倒臥自家獨棟別墅前園樓梯，後頸大面積流血無生命跡象，送醫搶救後不治，警方封鎖現場發現有4枚彈殼、至少開4槍；稍早監視器畫面曝光，兇嫌年紀不大，身穿紅色潮牌帽T犯案，且從早上6點半就在死者家門外埋伏，7點多見他帶小孩上車一度不下手，選擇耐心等待，等到對方載完小孩上學、獨自回家，今晨8點13分連開4槍犯案。

警方調查，何男與妻子育有兩女，今早7點多何男開車出門，載大女兒去北市某國中上學，之後買早餐回家，不料才剛開鐵門，歹徒尾隨上前，從他背後、鎖定他後頸部連開4槍，見他無生命跡象後，小跑步上車逃逸，行凶過程不到一分鐘。

鄰居聽聞槍響出門查看，發現何男面朝下橫躺樓梯間，大面積出血，大聲呼叫他家屬後報警，消防人員緊急送往新店慈濟醫院搶救，今早9點29分宣告不治。

當時家中尚有何男妻子、小女兒以及岳父岳母，警方獲報趕抵詢問，不過第一時間家屬卻對何男的職業身分說「不知道」，疑似過度驚嚇回應失常。

警方初步訪談，鄰居間都對何男印象很好，表示他很有禮貌，皆十分不解為何會遭遇槍殺；而據警方推斷，策畫犯案應是熟人，針對這種「行刑式槍決」，猜測死者應是在外與人有糾紛。

據悉，何男現今從事咖啡業，但過去有毒品等前科，2015年時曾與哥哥製毒，將無毒煙草加工後製成大麻，再以3000元不等價格販售，警方持票逮捕依毒品罪嫌送辦，但事後遭檢方緩起訴。

警方依車牌通知33歲林姓女車主到案，林稱認識歹徒，這幾天才決定把車子借給歹徒，但稱對案情不清楚；據悉，林女有公共危險、詐欺等前科，警方暫列林女為關係人。