影／新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

新北市新店區花園一路二段某山上別墅今晨發生槍擊命案，45歲何姓男子在家門外遭不明男子持槍從後方近距離射擊，當場倒地、血流前園樓梯間，歹徒逞凶後獨自駕車逃逸，鄰居聽聞槍響奪門而出，立刻幫何男叫救護車，而何男家屬被鄰居通報後，才出門查看；何男經送醫後，因後頸大面積失血不幸身亡，全案疑點重重，警方正在釐清中。

警方調查，何男今天早上7點多送完他的小孩上學後返家，剛停好他的賓士轎車，持鑰匙打開前園鐵門正要進入，突然一名男子從他後方持槍開火，連開至少4槍，何男倒臥樓梯間，鄰居發現槍響後報警，並按門鈴通報他家屬。

據了解，犯嫌今早開車上山，在死者家外埋伏一小時，趁他獨自走回家跑上前連開4槍，見對方沒生命反應後，立刻開車下山離開新店區。

家屬警詢時供稱何男是咖啡商，但警方發現何男過去有毒品前科，不排除因在外與人結怨，惹禍上身，斷送性命。

據悉，何姓死者2015年時被台北市警方查獲，他跟他哥哥利用製藥背景製毒，將原本沒有毒性的菸草浸泡藥劑烘乾後，製成大麻，並以每包3000至8000元不等價格兜售。