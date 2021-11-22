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擄鴿集團涉勒索販毒 苗栗警一舉逮捕15人

中央社 / 苗栗縣22日電

苗栗縣警察局刑事警察大隊發布新聞稿指出，以胡姓男子為首犯罪集團，長期占據中部山區，涉嫌擄鴿勒索、販賣毒品，經過半年跟監埋伏，一舉逮捕包含主嫌在內總共15人送辦。

苗栗縣刑警大隊副大隊長馮文義今天接受媒體聯訪表示，5月接獲情資反映，以胡男為首的擄鴿及販毒集團，為牟取暴利，長期占據中部山區從事網鴿勒贖行為，經警方專案小組長期跟監，並以空拍機蒐證，見時機成熟，19日出動50名警力，兵分多路進行搜查及拘提。

警方指出，這個擄鴿勒索犯罪集團組織分工細膩，成員區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等，分別在苗栗縣各山區架設大型鳥網，待賽鴿中網後，再以賽鴿腳環上電話恐嚇被害人，將贖款匯入指定人頭帳戶內。

專案小組成員分別在大湖鄉、苗栗市及後龍鎮等地區同步執行搜索及拘提，查獲胡姓主嫌及共犯共計15人到案，並查扣涉嫌網鴿證物，包含鳥網、彩帶、鐮刀、蜂鳴器、無線電、彈弓、鉛彈丸、毒品證物吸食器及安非他命0.7公克等證物。

針對胡嫌等成員，依刑法恐嚇取財、竊盜及毒品等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察局指出，轄區內今年度迄今已規劃逾百次防制勤務，結合空拍機至苗栗縣山區熱點蒐尋及砍網，掃除鴿網累計195具、救援保育類鳥類15隻及賽鴿278隻，都已擇定適當處所放飛。

苗栗縣 空拍機 警察

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