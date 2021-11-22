台中洗衣店二代染毒癮 父母家業變販毒場所警破獲

台中市刑大在去年間接獲檢舉，豐原區周姓男子涉嫌在洗衣店內販售毒品，刑大蒐證後收網逮人，並查扣海洛因等贓證物。周供出毒品上手求減刑，辦案人員擴大追查，又在台南市查獲李姓毒販。據查，周的洗衣店為繼承父母的家業，但周染上吸毒惡習後，辜負父母期待，葬送前程，全案台中地院審理後，依毒品罪判周7年徒刑。

台中市刑大偵六隊在去年間獲報，周姓男子（40歲）涉嫌利用合法的洗衣店為掩護，在店內販售毒品，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，在去年間循線在豐原、霧峰等地查緝，帶回周並查扣海洛因數包（重4克）、玻璃球、電子磅秤等贓證物。

周姓男子落網後，台中市刑大擴大追查毒品上手，又尋現在台南市查獲販毒的李姓男子，並查獲少量安非他命（重17克），全案依毒品罪移送台中地檢署，李已在日前偵結起訴，而周的案子在今年間已在台中地院審結，認定周違反毒品危害防制條例，判刑7年。