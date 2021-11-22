快訊

好市多黑五開跑 85吋電視便宜4萬、鍋具及禦寒用品都下殺

台灣高房價問題遲遲未解 看歐洲怎樣實現居住正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中洗衣店二代染毒癮 父母家業變販毒場所警破獲

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在去年間接獲檢舉，豐原區周姓男子涉嫌在洗衣店內販售毒品，刑大蒐證後收網逮人，並查扣海洛因等贓證物。周供出毒品上手求減刑，辦案人員擴大追查，又在台南市查獲李姓毒販。據查，周的洗衣店為繼承父母的家業，但周染上吸毒惡習後，辜負父母期待，葬送前程，全案台中地院審理後，依毒品罪判周7年徒刑。

台中市刑大偵六隊在去年間獲報，周姓男子（40歲）涉嫌利用合法的洗衣店為掩護，在店內販售毒品，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，在去年間循線在豐原、霧峰等地查緝，帶回周並查扣海洛因數包（重4克）、玻璃球、電子磅秤等贓證物。

周姓男子落網後，台中市刑大擴大追查毒品上手，又尋現在台南市查獲販毒的李姓男子，並查獲少量安非他命（重17克），全案依毒品罪移送台中地檢署，李已在日前偵結起訴，而周的案子在今年間已在台中地院審結，認定周違反毒品危害防制條例，判刑7年。

台中市刑大呼籲，民眾不要因追求好奇、刺激而染上毒癮，龐大的費用將迫使自己做出偷、搶等違反法律的行為，短暫的歡樂後卻步步走向死亡的幽谷，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」終生抱憾。

台中市周姓男子繼承父母洗衣店的家業，但卻在店內販毒，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子繼承父母洗衣店的家業，但卻在店內販毒，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子繼承父母洗衣店的家業，但卻在店內販毒，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子繼承父母洗衣店的家業，但卻在店內販毒，台中市刑大循線查獲。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市 台南

延伸閱讀

刑事局緝毒行動 破獲3黑幫毒品分裝工廠

男出車禍卻急著離開 見警到場先丟包...果然藏毒品

影／淡水攔獲販毒車 2嫌4手卻帶6把刀槍棍

年輕兄弟以販毒群組賣「CHANEL」毒品包 還用外送交貨

相關新聞

高雄民宅3屍死亡時間相近 自縊前有外送員上門

高雄市三民區同盟二路一棟透天民宅昨天發生3屍命案，38歲陳姓夫妻及陳男65歲岳母陳屍一樓；警方初步勘察，窗戶緊閉，現場沒...

影／親愛的嫁別人 怨男持榔頭伏擊情敵涉嫌殺人未遂

新北市三重區昨晚發生因感情糾紛引發街頭暴力事件，1名28歲蔡姓男子不滿前女友被橫刀奪愛娶走，持榔頭伏擊她的25歲林姓丈夫...

台中洗衣店二代染毒癮 父母家業變販毒場所警破獲

台中市刑大在去年間接獲檢舉，豐原區周姓男子涉嫌在洗衣店內販售毒品，刑大蒐證後收網逮人，並查扣海洛因等贓證物。周供出毒品上...

【今日精摘】超商口罩殺人案凶嫌是紙模型藝術家／德單日確診破6萬

•桃園市蔣姓男子今天清晨到龜山區一家超商購物，因未戴口罩與臨時支援的蔡姓店員發生口角，憤而返家抄起短刀，再回該店拿出暗藏尖刀朝蔡姓店員猛刺，蔡姓店員被刺左胸一刀失血過多送醫不治，網路將蔣男起底，發現蔣還是文創紙模型藝術家，他去年3月在電視節目受訪暢談父子親情和文創紙模創作辛苦歷程，對照今天他涉嫌殺人十分諷刺。

刑事局緝毒行動 破獲3黑幫毒品分裝工廠

刑事局偵查第三大隊日前掌握相關情資，包括竹聯幫、芳明館及血鷹幫等幫派成員，與中南部毒品原料商接洽，共謀販賣毒品咖啡包及各...

北市KTV大亂鬥 警方20小時逮20人

昨天清晨5時許，台北市大安區Sogo錢櫃KTV發生24人大亂鬥，14名男子闖入6樓包廂打人，警方趕到現場，先帶回在場十餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。