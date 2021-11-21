新北街頭暴力 前男友埋伏持鐵鎚攻擊年輕夫妻

新北市三重區今晚傳出街頭暴力事件，一對夫妻晚間8時許自外返回住處時，遭妻子的前男友夥同另1名男子持榔頭伏擊，導致夫妻二人受傷送醫，沒有生命危險。警方已循線逮捕2名嫌犯，詳情仍在釐清當中。

據了解，本案疑因感情糾紛引起，夫妻倆返回三重區長壽街時，妻子的前男友夥同友人早已持械埋伏許久，當場把人攔下，並拿出預藏的鐵鎚當街追打25歲林姓丈夫，造成後腦和手臂受傷，27歲劉姓妻子試圖攔阻，手臂也被波及打傷，所幸送醫之後沒有生命危險。