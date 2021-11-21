快訊

孟耿如胎兒性別揭曉！黃子佼直覺猜中了

中職／兄弟二軍勝猿拋彩帶 6年第五冠入袋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園超商店員遭刺奪命 學者指遇職場暴力：別激怒對方

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

桃園蔣姓男子疑未戴口罩與龜山區超商葉姓店員爭執，涉持刀刺殺，中正大學犯防系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，實聯制、戴口罩已是生活常規，常見為此類事跟店員不愉快，但會持刀攻擊，恐怕本身情緒控管或承受壓力，才造成爆發，建議面對職場暴力不要激怒對方、也不要被激怒，見不妙先保護自己。

鄭瑞隆說，此案相關細節資訊仍不足，行凶的顧客心理狀態不得而知，也不清楚當下對話情境，但「沒戴口罩起口角」、「持刀刺殺店員」應是兩回事，凶嫌極可能有些情緒控管、心理健康等問題，或承受很多壓力，造成爆發點，確切原因待釐清凶嫌身心、事發對話。

鄭瑞隆認為，常見職場暴力包括警察、醫護人員、監所等，因工作內容與民眾容易有爭鋒相對，例如醫療人員要救人，家屬質疑動作太慢而口出惡言、毆打；此案是商店從業人員與顧客之間，不過實聯制、戴口罩成生活常規，店員本來就可以提醒、甚至糾正，衝突會升高至刺殺，相對少見。

鄭瑞隆指出，店家不可能阻止客人上門，可針對衝突因應做教育訓練，讓店員學習觀察蛛絲馬跡，一發現口氣態勢不太妙，要懂「避害」，躲儲藏室或辦公室求救，甚至建置快速連接轄區派出所通報系統。類似提醒客人戴口罩、掃實聯制，業者也可練習如何講述會比較好聽。

前幾年針對醫療暴力已加重刑責，來保護醫護人員，商家也恐遇不定時炸彈，是否修法保護？鄭瑞隆說，超商、商店不是特定行業，訂法規有難度，目前回歸一般刑法傷害罪、殺人未遂、殺人罪等。

桃園龜山區1間超商的店員今天清晨遭顧客涉刺殺，傷重送醫不治。記者楊湛華／攝影
桃園龜山區1間超商的店員今天清晨遭顧客涉刺殺，傷重送醫不治。記者楊湛華／攝影

口罩 桃園 超商

延伸閱讀

規勸戴口罩被刺死 指揮中心回應了

熊大、兔兔飄雪聖誕樹！桃園最新耶誕亮點4大必拍　LINE吉祥物懸空超Q

【重磅快評】執行口罩令的被刺死 定政策的卻無罩嗨唱

影／被勸戴口罩竟刺死超商店員 紙雕藝術家辯「全都忘了」

相關新聞

規勸戴口罩被刺死 指揮中心回應了

繼屏東超商店員因勸導顧客戴口罩慘遭挖眼後，今又發生一名桃園超商店員因規勸顧客戴口罩，反遭顧客持刀刺死案件。對此，指揮中心...

桃園超商店員遭刺奪命 學者指遇職場暴力：別激怒對方

桃園蔣姓男子疑未戴口罩與龜山區超商葉姓店員爭執，涉持刀刺殺，中正大學犯防系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，實聯制、戴口罩已是...

【重磅快評】執行口罩令的被刺死 定政策的卻無罩嗨唱

繼屏東超商店員因勸導顧客戴口罩慘遭挖眼後，今（21日）天又有一名桃園超商店員因此遭到顧客持刀刺死，死者父親悲痛地說，為什...

超商店員被刺死 桃議員建議市府：別事發才亡羊補牢

桃園市知名紙雕家蔣姓男子今天清晨到龜山區一家超商購物，因未戴口罩與蔡姓店員發生口角，憤而返家拿短刀，回到超商朝店員左胸猛...

影／被勸戴口罩竟刺死超商店員 紙雕藝術家辯「全都忘了」

桃園市知名紙雕家蔣姓男子今天清晨到龜山區一家超商購物，因未戴口罩與臨時支援的蔡姓店員發生口角，憤而返家抄起短刀，再回該店...

刑事局緝毒行動 破獲3黑幫毒品分裝工廠

刑事局偵查第三大隊日前掌握相關情資，包括竹聯幫、芳明館及血鷹幫等幫派成員，與中南部毒品原料商接洽，共謀販賣毒品咖啡包及各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。