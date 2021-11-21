桃園超商店員遭刺奪命 學者指遇職場暴力：別激怒對方

桃園蔣姓男子疑未戴口罩與龜山區超商葉姓店員爭執，涉持刀刺殺，中正大學犯防系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，實聯制、戴口罩已是生活常規，常見為此類事跟店員不愉快，但會持刀攻擊，恐怕本身情緒控管或承受壓力，才造成爆發，建議面對職場暴力不要激怒對方、也不要被激怒，見不妙先保護自己。

鄭瑞隆說，此案相關細節資訊仍不足，行凶的顧客心理狀態不得而知，也不清楚當下對話情境，但「沒戴口罩起口角」、「持刀刺殺店員」應是兩回事，凶嫌極可能有些情緒控管、心理健康等問題，或承受很多壓力，造成爆發點，確切原因待釐清凶嫌身心、事發對話。

鄭瑞隆認為，常見職場暴力包括警察、醫護人員、監所等，因工作內容與民眾容易有爭鋒相對，例如醫療人員要救人，家屬質疑動作太慢而口出惡言、毆打；此案是商店從業人員與顧客之間，不過實聯制、戴口罩成生活常規，店員本來就可以提醒、甚至糾正，衝突會升高至刺殺，相對少見。

鄭瑞隆指出，店家不可能阻止客人上門，可針對衝突因應做教育訓練，讓店員學習觀察蛛絲馬跡，一發現口氣態勢不太妙，要懂「避害」，躲儲藏室或辦公室求救，甚至建置快速連接轄區派出所通報系統。類似提醒客人戴口罩、掃實聯制，業者也可練習如何講述會比較好聽。