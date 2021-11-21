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超商店員疑勸戴口罩遭刺死 犯嫌移送地檢署偵辦

中央社 / 桃園21日電

桃園市龜山區一間超商，今天清晨疑因店員規勸戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員，警方在調查後，下午3時40分許將蔣男移送桃園地方檢署偵辦。

桃園市警局龜山分局龜山派出所所長馮理澤接受媒體聯訪表示，41歲的蔣男於清晨4時許前往光峰路一處超商購物，但因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸負氣離去，蔣男回家拿口罩，第2次戴著口罩進入購物後雙方發生口角，蔣男憤而將口罩丟往店員身上離去。

馮理澤說，蔣男在約5時25分許第3次進入超商叫出店員，隨後拿出身藏利刃往店員身上刺殺多刀，店員奮勇搶下利刃後，在超商門外失血過多不支倒地，民眾目擊報警處理，犯嫌在離開時被趕赴現場員警制伏，店員經送醫搶救後仍宣告不治，全案依殺人罪送辦，並於下午3時40分許移送地檢署。

根據龜山分局調查，犯嫌蔣男就住在超商樓上，至於蔡姓男店員，原本是在新北市的超商工作，但近來支援公司調度，每週有1到2次到龜山這處超商上班。

桃園地檢署檢察官下午會同法醫前往林口長庚醫院進行相驗，以釐清蔡姓店員死因，近日將擇期進行解剖；至於蔣男是否聲押，有待檢察官複訊後再決定。死者家屬到場時神情哀傷，只表示還有很多事要忙便離去。

對於有媒體報導，蔣男不記得自己持刀傷人，近來疑因睡眠問題求診，犯案後神情恍惚，直到被帶入派出所才逐漸清醒懊悔不已；以及蔣男是從事紙雕藝術工作，在該相關領域內小有名氣等陳述報導，龜山分局不願證實，僅表示一切都在偵辦中。

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