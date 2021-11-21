影／被勸戴口罩竟刺死超商店員 紙雕藝術家辯「全都忘了」

桃園市知名紙雕家蔣姓男子今天清晨到龜山區一家超商購物，因未戴口罩與臨時支援的蔡姓店員發生口角，憤而返家抄起短刀，再回該店拿出暗藏尖刀朝蔡姓店員左胸猛刺3刀，造成他失血過多送醫不治；蔣到案後得知自己殺了人，神情卻很平淡，僅辯「全都忘了」，檢警正依殺人罪嫌偵辦中。

警方調查，龜山區蔣姓男子（41歲）今天4時許到超商購物，因未戴口罩遭臨時到店支援的蔡姓店員（30歲）拒絕服務，於是先返家拿口罩，購買一包洋芋片後，將口罩丟到蔡身上，疑以「我還是買到了」等語激怒對方，雙方因而爆發口角。

警方查，蔣男再度回家，抄起一把收藏用短刀，5時25分至店外將蔡男叫出，隨後以右手持預藏的利刃，朝蔡的左胸猛刺3刀，隨後雙方在門口一番扭打；蔡雖成功奪刀，但左胸遭刺，失血過多而死，蔣則當場被趕抵現場的員警逮捕歸案。

蔣男手部在扭打中也遭刀刃劃傷，到案後神情平靜，僅辯稱自己「完全記不得發生什麼事」，但知道自己有殺人；檢方複訊後將決定是否聲押。

據了解，蔣男是紙紮工作室創辦人，曾是遊戲設計師、專案管理師、數位內容製作人、設計總監等，但近年疑因身心狀態不佳，曾至身心診所就醫，已一陣子沒工作，與母親同住在龜山區一處國宅社區。