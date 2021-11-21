刑事局緝毒行動 破獲3黑幫毒品分裝工廠

刑事局偵查第三大隊日前掌握相關情資，包括竹聯幫、芳明館及血鷹幫等幫派成員，與中南部毒品原料商接洽，共謀販賣毒品咖啡包及各式毒品牟利。

幫派成員以「自產、自銷一條龍」方式，要求旗下小弟租賃有門禁管制的出租套房，作為毒咖啡包分裝工場，再指揮南下拿取毒品原料後，返回出租套房自行分裝封口成毒咖啡包，再由幫派大哥媒合買家，由小弟快遞派送到買家手中。

幫派大哥要求旗下小弟，每兩個月就必須轉移分裝工廠位置，以逃避警方查緝，警方專案小組4個月埋伏跟監，掌握黑幫販毒經營模式，分別報請新北、桃園地方檢察署檢察官指揮，日前接續發動6波查緝行動，一口氣查緝包括竹聯幫仁堂明仁會、芳明館及血鷹幫等黑幫大哥及成員所經營的販毒集團，連搗6場毒咖啡包分裝場，逮捕7名涉嫌運輸、分裝及販毒的林姓、陳姓、黃姓等黑幫成員，並查扣大批毒品咖啡包、各式毒品、原料及及分裝機具。