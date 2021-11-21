刺死超商店員凶嫌 為曾上電視的紙模型藝術家

桃園市蔣姓男子今天清晨到龜山區一家超商購物，因未戴口罩與臨時支援的蔡姓店員發生口角，憤而返家抄起短刀，再回該店拿出暗藏尖刀朝蔡姓店員猛刺，蔡姓店員被刺左胸一刀失血過多送醫不治，網路將蔣男起底，發現蔣還是文創紙模型藝術家，他去年3月在電視節目受訪暢談父子親情和文創紙模創作辛苦歷程，對照今天他涉嫌殺人十分諷刺。

蔣男去年3月間，以文創紙模型藝術家，參加電視節目，他暢談與父親間和談到自己從紮紙、紙模到文創紙模型創作歷程，該節目打出他是「文創紙模型藝術家」、「用模型出精彩人生」形容蔣。

蔣男在節目中受訪，先是說出他在父親癌末前後住院治療，父子抽菸試探聊天，慢慢化解父子關係和解，並說明他父親之後過世後事由他一手打理，及送別他父親焚化後流眼淚，「對父親沒有遺憾」，他也說出自己從紙紮到紙模型創作的理念和過程困難。從他受訪有如「大師」暢談，對照今天因為口角涉及殺人，使用的還是平常的工具刀，令認識蔣的人無法想像。

警方調查，龜山區蔣姓男子（41歲）今天4時許到超商購物，因未戴口罩與臨時到店支援的蔡姓店員（30）起口角，先返家拿口罩，購物後丟到蔡身上，二度回家後抄一把短刀，至店外將蔡叫出，隨後抽出暗藏利刃朝他身上猛刺。