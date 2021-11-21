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北市KTV大亂鬥 警方20小時逮20人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天清晨5時許，台北市大安區Sogo錢櫃KTV發生24人大亂鬥，14名男子闖入6樓包廂打人，警方趕到現場，先帶回在場十餘人，昨今兩日陸續帶回剩下的涉案人，詢問後依殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦，由於打人雙方有人具幫派背景，警方將溯源偵辦。

警方調查，雙方人馬有共同認識友人，昨天疑似酒後續攤，有人不順眼起口角，其中10人到KTV唱歌，另外一方人馬叫來支援，清晨衝進對方包廂鬥毆，有人拿折疊刀攻擊，唱歌一方的肯姓男子、吳姓男子大腿遭受刀傷，行兇一方的吳姓男子，胸部也被折疊刀劃傷。

大安警分局20日凌晨5到6時許，分別獲報轄內KTV持刀鬥毆，及復興南路與仁愛路口攔車傷人案，警方先趕到鬥毆的KTV，將受傷男子送到仁愛醫院救治。

警方趕到現場，行凶歹徒立即散去，但卻又轉往仁愛路與復興南路口的仁愛醫院附近埋伏，他們誤認行經的白色自小客車是對方車輛，攔車攻擊車內何姓駕駛等2人，發現誤會後逃離現場。

大安分局由偵查隊、轄下各派出所共組專案小組，先將該KTV現場唱歌10人帶返派出所偵辦，釐清確認其中5人為涉案犯嫌，昨天夜間再查獲14名犯嫌，加上在醫院救治的涉案人，20小時內將20名犯嫌查緝到案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方逮捕涉嫌尋仇打架的涉案男子。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕涉嫌尋仇打架的涉案男子。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕涉嫌尋仇打架的涉案男子。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕涉嫌尋仇打架的涉案男子。記者廖炳棋／翻攝
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