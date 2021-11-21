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超商店員勸戴罩被刺死 鄭文燦痛心：令人髮指！
桃園市41歲蔣姓男子今天清晨到超商購物，因未戴口罩與臨時支援的30歲蔡姓店員起口角，竟然在購物完成後，重返超商持刀刺傷店員，造成該名店員重傷，緊急搶救後宣告不治。對此，桃園市長鄭文燦下令警方全力偵辦，並移請司法機關從嚴求處。
鄭文燦表示，這個不幸的事件令人痛心疾首、難以接受，桃園警方在第一時間已經迅速將嫌犯制伏逮捕，並以殺人罪偵辦中。
「我們要強烈譴責暴力！」鄭文燦說，凶嫌未配戴口罩，店員依規定勸導，凶嫌就持刀殺害超商店員，這種殘暴的行為令人髮指，他要求警察局全力偵辦此案，查明犯案動機、過程，並移請司法機關從嚴求處，務必要給死者及社會清楚的交代，也請社會局及相關局處，全力協助店員家屬善後時宜以及其他的工作。
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