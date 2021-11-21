超商店員勸戴罩被刺死 鄭文燦痛心：令人髮指！

桃園市41歲蔣姓男子今天清晨到超商購物，因未戴口罩與臨時支援的30歲蔡姓店員起口角，竟然在購物完成後，重返超商持刀刺傷店員，造成該名店員重傷，緊急搶救後宣告不治。對此，桃園市長鄭文燦下令警方全力偵辦，並移請司法機關從嚴求處。

鄭文燦表示，這個不幸的事件令人痛心疾首、難以接受，桃園警方在第一時間已經迅速將嫌犯制伏逮捕，並以殺人罪偵辦中。