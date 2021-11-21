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台中市警局長昨帶隊臨檢 除暴安民專案抓治平33人抓4槍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市因超跑惡煞逞凶案後，又接連發生數起治安事件，台中市警局從11日起展開「除暴安民」專案，市警局長蔡蒼柏昨天帶隊臨檢，並向業者宣示「鬥毆案件將優勢執法，以現行犯逮捕」，展現打擊犯罪決心，據統計，專案迄今，已查獲33名治平對象、4把改造手槍，另外也有通緝犯、毒品案、電信詐欺案的相關案件。

台中市刑大表示，台中市警局從11日開始，展開「除暴安民」專案，主要執行威力掃蕩、防制街頭鬥毆、肅槍、掃黑、查緝地下錢莊、網路賭博等。

根據統計，從11日至20日，為期10天，總計出動警力5757人次，查獲治平案件4件33人、改造槍枝4把、子彈84發、緝豺案件1件1人、查獲通緝犯128名、毒品案44件51人、詐欺及電信詐欺機房案16案24人、公共危險（酒駕）146件146人、賭博及賭博機房6件18人、其他刑案11件12人、失聯移工10人。

蔡蒼柏在昨天帶隊執行臨檢，並向受臨檢場所業者宣示，「針對鬥毆案件，警方將以優勢警力強勢執法，迅速壓制，並依刑法第149、150條妨害秩序罪，對犯嫌依現行犯逕行逮捕，移送台中地檢署偵辦」，展現警方嚴正執法，強力打擊犯罪的決心。

蔡蒼柏說，台中市的治安，絕對不容挑戰和破壞，只要敢來台中犯案，不論天涯海角，一定秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，立即打擊、嚴辦到底，將犯罪分子及幕後組織緝捕到案，以有效防制各類不法犯罪，保障市民免遭受暴力威脅，建構台中市安全宜居的生活環境。

台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供
台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供
台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供
台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供
台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供
台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供
台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供
台中市警局執行除暴安民專案，迄今已帶回33名治平對象、4把改造手槍，以及毒品、詐欺、公共危險等相關案件涉案人，展現偵查能量。圖／台中市刑大提供

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