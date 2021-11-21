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洗劫酒醉客273萬百達翡麗手表 竊嫌遭逮謊稱已賣給當鋪

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市吳姓男子上月22日與友人餐敘醉倒在南京東路路邊，遭林姓男子假裝攙扶，偷走身上4000元及要價273萬的百達翡麗手表，警方獲報追查林男行蹤，6天後持搜索票到他家逮人。林辯稱他已將手表賣給萬華區一間當舖，警方前往查證，當舖老闆稱林男確實有到店過問，但因不懂該款手表行情，便未收。警方先依竊盜罪嫌將林送辦，將追查手表下落。

警方調查，林男（50歲）有多起竊盜前科，時常出沒在中山區林森北路巷弄的酒吧、酒店熱區，多次趁酒客醉倒路邊，使用「DPT」方式搜刮酒客財物；「DPT」意即先裝熟、叫一叫路倒民眾（direct），再趁機搜刮（plunder），最後竊盜（thief）。

警方發現林男當天犯案後，徒步走到附近公園，再繞了好幾處巷弄，才騎機車回到大同區華陰街住家，製造斷點意圖明顯，上月28日持搜索票到他家逮人。

林坦承犯行，但辯稱4000元已花光，百達翡麗手表已賣給萬華區西昌街的當鋪。警方前往當舖查證，老闆證實林男有將百達翡麗手表拿到店過問，但因不懂該款手表行情，便未收。

警方依竊盜罪嫌將林男送辦，將追查百達翡麗手表下落。

林男得手後徒步繞了好幾處巷弄才騎上機車逃逸，製造斷點意圖明顯。記者蔡翼謙／翻攝
林男得手後徒步繞了好幾處巷弄才騎上機車逃逸，製造斷點意圖明顯。記者蔡翼謙／翻攝

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