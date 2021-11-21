友人沒戴安全帽被警攔查 通緝犯加速逃逸還是逃不過

高雄市一名劉姓男子晚間騎車載女性友人行經美濃區中正、載女性友人行經美濃區中正、自強街口，因女性友人沒戴安全帽被巡邏員警攔查，劉男一時心虛騎車往六龜方向逃逸，警方在泰安、民權路口攔下劉男，經比對身分發現劉男是通緝犯，警詢後解送地檢署歸案。

據了解，劉男（39歲）本月因毒品案件遭橋頭地檢署發布通緝，本月18日晚間8點多騎機車載女性友人趕著回家，行經美濃中正、自強街口遇到巡邏員警，警方因劉男的女性友人沒戴安全帽，鳴按喇叭示意劉男停車受檢，但劉男直接加速往六龜方向逃逸，逃了近2公里才被員警攔下。

員警查證劉男身分時，劉男神情緊張，報身分證字號時還稱「我忘記最後一個號碼了」，但員警以警用電腦一查還是發現劉男的通緝犯身分，劉男只能坦承，因涉嫌毒品案，一直沒有去報到開庭才被通緝，沒想到因沒戴安全帽被查，只能認栽，警方詢後將劉男解送地檢署歸案。