超商店員臨時換店支援 卻因勸客戴口罩在店外被刺死

桃園市蔣姓男子今天清晨到超商購物，因未戴口罩與臨時支援的蔡姓店員起口角，先是拿口罩丟到蔡身上，再返家抄起短刀，至店外將他叫出，隨後抽出暗藏利刃朝他身上猛刺；店員雖奮力抵抗，將刀奪下，仍失血過多送醫不治，警方現場逮人，全案依殺人罪嫌偵辦中。

警方調查，蔣姓男子（41歲）今天清晨4點多到光峰路某社區超商，因未戴口罩被蔡姓男店員（30歲）勸阻，未獲准入店，於是蔣男先回到樓上社區自家拿口罩，返回購物後又與蔡姓店員起口角，一氣之下將口罩丟到蔡身上，再度離去。

警調查，蔣男回到家中，抄起收藏短刀後再度下樓，約5點25分第三度來到超商，並將蔡男叫出店外，隨後抽出暗藏的短刀，他身上猛刺多刀，其中一刀更刺入左胸，當場血流如注。

蔡男遭刺仍奮勇抵抗，經一番扭打後，從蔣手中奪下利刃，但因身中多刀，在超商門外失血過多，不支倒地，過程全被一旁民眾目擊，報警處理，但蔡在送醫過程便沒了呼吸、心跳，經搶救仍宣告不治，稍晚將由檢方相驗釐清死因。

蔣男手腕遭畫傷，來不及逃，正要離開時被趕到員警制伏。龜山警方先將他送醫，隨後帶回龜山派出所釐清案情，全案朝殺人罪方向偵辦。