基隆警抓毒販慘遭打破頭滿臉血 警棍還被搶走了
基隆市警一分局員警今天下午在南新街攔查可疑車輛時，車上有2名毒品人口拒捕逃逸，警方通知警力支援，一名魏姓警員在緝捕時，身上配戴的警棍遭對方搶走，還被猛砸頭部，滿頭是血，送醫急救中。警力到場支援將2男逮捕，起出1把改造槍枝跟7發子彈。
榮路派出所所長傅雄麟表示，南榮路派出所員警今天下午3點多，巡邏至仁愛區南新街31巷時，發現一輛白色轎車停在路旁有可疑，但拒絕攔查，開車逃逸，警方通知忠二所、延平所警力協助。警方上前圍捕時，他們棄車逃逸，車上1人跳車，另1人被制止，警方再呼叫警力支援。
警方說，南榮所魏姓警員在圍捕時，配帶的警棍被對方搶走，還被重擊頭部，頭部滿是血跡，被緊急送往基隆長庚醫院急救，一度昏迷，目前已經脫險，面對醫護人員詢問，可以簡單表達，目前已無大礙。
據指出，被逮的藍姓、翁姓都有毒品前科，警方起出1把疑似改造槍枝跟7發子彈，目前由警方偵訊調查。
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