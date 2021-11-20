影／天道盟女成員以色誘人 綁人鐵棒凌虐迫簽本票

天道盟太陽會女成員20歲的陳女，與同夥17歲的曾女，在臉書聊天室以美貌相片釣網友，佯稱願交往成為男網友的女朋友，約黃姓、林姓被害人至租屋處，同夥即出面，以遭性侵未遂、與未成年少女發生性關係為由，強行脫光害人衣物，以鐵棍、球棒將被害人打得全身皆傷，其中林男還被打昏、骨折，脅迫黃簽下60萬元本票、林簽500萬本票，經警逮獲曾女等11嫌，依違反組織犯罪防制條例等罪移送法辦，檢察官以15萬至3萬不等交保。

刑事局偵六大隊第一隊查出，陳女對外自稱天道盟太陽會成員，與男友阿泰、同夥林男等人共組犯罪集團，吸收8名成員加入。

去年5月9日陳女在臉書聊天室約黃姓被害人南下台中至租屋處，再以遭黃姓被害人性侵未遂，以及另名林姓被害人去年5月15日與集團曾姓成員發生性關係等事由，強押黃、林2人至台中市太平區租屋處綑綁一天一夜。

陳女的同夥將黃男、林男予以脫光衣物，頭戴安全帽，再以鐵棍、球棒凌虐、毆打，林男被打昏骨折，再恐嚇，逼迫黃男簽下60萬元、林男簽下500萬元本票，始讓被放人離去，後因拿不到錢，陳女便率眾到林姓被害人中市北屯區住處持棍棒、磚塊敲打大門索討款項，林男怕遭遇不測，舉家連夜搬離。

刑事局與太平、北港分局成立專案小組，釐清集團犯罪結構及落腳處所，本月10日至18日，分別在台中市、台南市等處逮獲陳女等11嫌（3女8男）到案，詢後依違反組織犯罪防制條例、傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪送辦，檢察官複訊後分別以15萬至3萬元不等交保候傳。