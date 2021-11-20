放下手中3C 高市警少年隊帶孩子前進觀光工廠

高雄市警察局少年警察隊聯手少輔會，今天帶領少年參訪燕巢區觀光工廠，除了了解肉牛飼育過程，另外帶領少年認識如何從工廠進口到處理牛肉成為餐桌上香噴噴的美味佳餚，讓孩子們笑顏逐開。

少年隊表示，今天請來經驗豐富的講師介紹觀光工廠的品牌故事、倉儲管理，安排牛排烹飪與擺盤教學，讓少年動手體驗與享用自行烹飪的餐點，並藉由導覽與體驗的穿插教學方式，讓青少年對食品、料理相關職涯有更多的認識與發想。

另外，少年隊也在過程中，搭配反毒宣導，加強少年認識新興毒品及相關罰則，透過有獎徵答強化宣導成效，讓反毒觀念向下扎根。

有參與活動的孩子參觀時說「廚師煎牛排超帥，我回家也要嘗試看看」、「很新鮮的體驗，覺得西式烹飪很有趣」。