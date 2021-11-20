雲林警活潑辦宣導 居民揪團聽分局長宣講
雲林縣警方連日加強巡檢勤務維護治安，台西警分局昨天下午加場舉辦社區治安座談，轄內金融行員、超商店員、義警志工與社區居民動員數十人參加，擠滿會場；分局長黃念生說，居家安全需全民守望相助，藉此可凝聚民眾團結，編織安全維護網。
有別以往教條式宣導，黃念生化身主持人進行有獎徵答，把時下倡行的詐騙手法，及預防犯罪、交通安全觀念轉變成活潑的言語表達，潛移默化到民眾心中，獲得實質收穫。
黃念生說，在場也有多位民意代表參加，並針對住家周遭的治安死角、毒品治安人口、交通號誌、交通工程、路口監視系統建置等提出建言。
另針對各項安居緝毒、查緝非法槍械、詐騙、交通安全、婦幼保護、外籍人士或移工等重大工作進行說明，會後共同交流意見，作為勤務檢討改善方向。
黃念生說，治安、交通及為民服務是警察執勤的三大任務，民眾有警政問題可隨時報警協處，齊力預防犯罪，打擊不法，匯聚個人心力，建構治安交通安全網，全民都能發揮「治安尖兵」功能。
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