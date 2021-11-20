載孕妻從花蓮北上知名婦產科產檢 他等待中途抽K遭逮

蔡姓男子開車從花蓮載孕妻到台北市知名婦產科產檢，妻子上樓產檢時，蔡男當街抽起K菸，警方接獲民眾報案趕抵盤查，蔡坦承犯行。他妻子產檢完下樓以為丈夫違停被開單，細問才知丈夫闖大禍。警方詢後將蔡依毒品罪嫌送辦。

警方調查，蔡男（33歲）家境不錯，本月17日晚上8點，他開瑪莎拉蒂名車從花蓮帶妻子到台北市產檢，趁妻子產檢時，蔡在車內將K粉摻入香菸，下車當街吸食，路過民眾聞到報警。

警方趕抵，蔡不配合盤查，經力勸後，蔡才妥協，坦承吸K菸，警方也在他車內查獲K盤。