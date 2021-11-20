中壢汽旅大亂鬥 11人刀光劍影男客遭砍到腸子流出慘死

桃園邱姓馬伕不滿「客人拿刀押著小姐不給錢」，號召10名同夥到中壢1間汽車旅館尋仇，雙方刀光劍影一陣大亂鬥，邱狠砍李姓男客手臂、腹部，害他腸子當場掉出來臟器外露，送醫搶救2天仍不治，案發後11人有8人遭收押，檢方偵結依殺人罪嫌起訴邱，另依傷害致死罪嫌起訴10名同夥。

檢警調查，陳姓、羅姓及李姓男子今年7月9日在中壢區1處汽車旅館吸笑氣開趴，並以通訊軟體叫小姐來助興，邱男（20歲）並開車載張姓小姐到場，並向陳收取7000元費用；未料陳不滿小姐服務，途中要她退錢，還拿西瓜刀、短刀朝小姐揮舞。

張姓小姐嚇到不敢反抗，丟下剛收的7000元衝出房間，跑到1樓向等待的邱男求救並離開，邱載張回公司休息後，並打電話向李姓同事告知「客人拿刀押著小姐不給錢」，邱、李邱隨即號召吳姓、陳姓、江姓、彭姓、陳姓、盧姓、徐姓、陳姓及吳姓等，一共11人持刀、棍到場尋仇。

李等人深夜在汽旅的櫃台集結，分別持西瓜刀、鋁棒等準備討回7000元，並直接到樓上敲門，房內李姓男子應門，一干人就撞開闖入內爆發大亂鬥，邱先是和李持刀猛力互砍，其餘同夥藉著人多勢眾，朝陳、羅圍毆一頓，還有人持空氣槍朝大門亂射。

結果邱、李互砍更加激烈，邱先趁勢重創李的手臂後，又奮力朝他腹部揮砍多刀，見他倒下則繼續攻擊腿部，結果李當場臟器外露、創傷性休克。

眾人見李男腸子直接流出來，和友人等待救護時還用手按壓防止腸子掉出，連救護人員看到都嚇一大跳，緊急送醫搶救2日李男仍傷重不治，同行的陳、羅也多處受傷。邱等11人涉嫌殺人，案發後有8人遭收押。