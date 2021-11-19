診所不看病找遊民刷健保卡 連死人都刷詐5百萬補助

台北市某家醫診所曾姓院長涉嫌找遊民或一般民眾當人頭，未看診就刷健保卡，1年來向健保署詐領約5百萬元補助金，有人頭已過世還被刷卡；刑事局昨天拘提曾等14人分依詐欺、醫療法罪嫌解送，檢方複訊後聲押曾，其餘交保或請回。

據了解，80歲曾姓男子是美國芝加哥大學醫學博士、美國喬治亞州大學醫學教授，曾任台北醫學大學氣喘過敏科主任，在北市士林區開業多年。

警方調查，該診所以感冒、頭痛、氣喘、過敏性鼻炎及皮膚炎名義看病，或看戒煙門診，刷健保卡卻未實際看診，虛報診療費、藥費等健保補助；人頭配合交付健保卡，診所即給予現金200至400元、感冒藥、維他命、保健食品或免掛號費作為報酬。

民眾「呷好逗相報」當人頭，多是雙北市民，有上班族及家庭主婦，還有北市萬華區遊民，有人乾脆把健保卡放在診所「任意刷」，平均每月刷2至3次。

刑事局偵四大隊第二隊追查，昨在診所開門時拘提曾男與63歲陳姓男藥師，搜出23張健保卡，並拘回兩名櫃台女員工及10名人頭。曾男稱均正常看診，健保卡是病患遺失在診所；陳及員工則稱不知情。

案件曝光是有社工關懷遊民時得知將健保卡放在診所，通知健保署了解。健保署發現，少數患者密集看診，還有人已過世仍被刷健保卡，初估診所1年來虛報約5百萬元，去年11月向刑事局告發。