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北市某診所涉詐健保費 刑事局逮14人送辦

中央社 / 台北19日電

刑事局接獲健保署通報，台北市士林區某診所涉提供報酬給街友等，再從中詐領健保費，循線逮捕診所曾姓負責人及3名員工，查出10人涉詐健保費，警詢後把曾男等14人送辦。

刑事局偵四大隊副大隊長柯志仁今天在記者會表示，去年11月間接獲衛生福利部中央健康保險署通報，某診所看診紀錄有異狀，包含具街友身分民眾曾前往看診多次，有違常理。

刑事局獲報後組專案小組查緝，經多月追查，發現此家診所位於北市士林區，偵辦過程發現，有許多民眾會持健保卡前往換報酬，診所會提供新台幣200元至400元現金或保健食品等物，及不收掛號費。

刑事局指出，此家診所疑盜刷民眾健保卡，增加就醫紀錄後，再向健保署虛報診療費或健保費得利。專案小組掌握線索後，昨天前往診所搜索，查獲多張健保卡、病歷資料等物。

刑事局表示，有10人疑配合診所，把健保卡放置診所內，讓診所偽造就醫紀錄詐領健保費；警詢時，10人坦承知情，80歲曾姓診所負責人則否認涉案。

刑事局詢後依詐欺、醫療法等罪嫌把曾姓診所負責人及3名員工、10名涉嫌提供健保卡的民眾移送台北地檢署偵辦。

刑事局表示，近期有診所偽造看診紀錄向健保署詐領費用，呼籲民眾保管自身健保卡，不要把健保卡留在醫療院所或提供他人使用，就醫時也要了解病例是否遭不實登載，將持續查緝類似詐領健保費案。

健保卡 保費 北市

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