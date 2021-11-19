運K他命開箱變海洛因 他堅稱「不知情」死刑重罪變4年

桃園黃姓男子參與從馬來西亞運毒來台，經海關攔截開箱發現內藏2公斤第一級毒品海洛因，經檢方依運輸第一級毒品重罪起訴，他黃辯稱當初講好是運輸第三級毒品K他命，堅稱不知是海洛因；法院認為，無證據顯示黃知道要走私海洛因，變更起訴法條改依運輸第三級毒品罪判他4年，可上訴。

經調查，黃男去年3、4月和同夥相約在台北市萬華區見面，商討從國外運輸K他命進口，對方允諾事成會給他10萬元報酬，黃又找來廖姓友人當收件人提供地址，去年7月15日以相框名義，從馬來西亞空運包裹來台。

經台北關人員察覺有異，開箱驚覺內藏3包海洛因（純度82.16％，純質淨重2063公克），桃園市調查處獲報查獲黃男，檢察官認為黃主觀上具有運輸第一級毒品的故意，偵結依運輸第一級毒品罪嫌起訴他。

審理時，黃男坦承知道走私物是毒品，並堅稱認為是K他命，還說對方跟他說要將K他命從國外運送來台，並給他10萬元報酬，自己並不知道實際上是海洛因。

法院查，黃男從調查局詢問，及偵訊、開庭時，均表示是將K他命運送來台，不清楚實際內容物是海洛因；法院認為，黃自稱事成可分得10萬元報酬，與實際運輸來台的2公斤多海洛因價值相距甚遠，無從依黃可得的報酬金額，推斷他主觀上認識走私海洛因。

法院也說，黃男雖客觀上走私海洛因，但經查無證據證明黃知道該毒品是海洛因，依「所知輕於所犯，從其所知」的法理，自應認黃所運輸的是K他命，變更檢方起訴法條，另考量他坦承自白，依刑法第17條減刑。