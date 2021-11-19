防再有超跑惡煞！中警強力啟動「除暴安民」專案

近期疫情趨緩，相關娛樂場所也逐漸開放，台中近期發生行車糾紛導致鬥毆暴力事件，台中市警察局自11月11日起實施「除暴安民」專案，截至18日，警方已在7天內，查獲涉及治平案件4件共33人、改造槍枝4枝、84顆子彈、緝豺案件1件1人、查獲通緝犯86名、毒品案39件共46人、詐欺及電信詐欺機房案16案21人、公共危險(酒駕)98件98人、賭博及賭博機房4件12人、其他刑案9件10人、失聯移工6人。

檢肅槍械及掃黑部分，台中市刑大偵三隊及第一警分局於11月16日分別在西區及南投縣，各查獲林姓及李姓犯嫌非法持有改造槍枝1枝；刑大偵一隊也查獲靈骨塔詐欺、組織犯罪等案，檢肅首惡及成員計21人，警方仍持續擴大偵辦中。

刑大偵三隊在毒品案也有重大進展，偵破林姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品約4公斤、分裝工具一批、販毒所得新臺幣21萬2,200元、振興五倍券面額74,300元；偵五隊也偵破葉姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品100餘克、分裝工具一批及相關證物，兩起案件皆持續偵辦中。

另外在查緝賭博方面，台中市警局也在今年1至10月，共查獲網路博弈43件、水房4件，查扣賭資新臺幣1,500餘萬，累計帳冊等不法金流70餘億元。