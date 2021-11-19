剛問口袋鼓鼓的是什麼...毒蟲心虛跑 警追50公尺壓制逮人

36歲唐姓男子涉嫌持有毒品，前天徒步行經台北市萬華區梧州街時，遭眼尖警員發現異狀、靠近盤查，唐男想逃法網，原本若無其事，下秒拔腿逃跑，約50公尺就遭警方壓制在地，搜出毒品海洛因，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方表示，萬華分局警備隊警員王彥尊，11月17日晚上8時許在梧州街執行防制拉客勤務，發現唐男神色慌張、形跡詭異，遂上前盤查；唐男原本故作從容，但當王員問及「你外套口袋鼓鼓的是什麼？」唐男立刻拔腿狂奔，試圖逃跑。

王員見狀徒步追逐唐男，警民雙方在大街上追逐約50公尺，順利將唐男壓制在地，並在其外套口袋裡搜出海洛因1包及海洛因注射針筒1支，呼叫支援警力到場協助將唐男帶返偵詢。